Rugby, successo del Savona nell’ultima gara casalinga: battuto Varese

Savona. Si chiude con un successo le sfide casalinghe per la formazione del Savona, impegnata nel campionato di Serie B.

All’ottava giornata di ritorno, i biancorossi hanno battuto 15 a 10: due mete per Tommaso Rossi e Bernat, mentre Serra ha realizzato un penalty e una trasformazione.

Ma la partita più importante di questo weekend è stata quella che si è giocata al CarliniBollesan, ovvero l’attesissimo derby fra Cus Genova e Pro Recco. Dopo un confronto ricco di capovolgimenti di fronte, e comunque equilibrato, ha prevalso il team universitario (32/25) raggiungendo in classifica i rivieraschi. Ancora tutto da decidere così per chi accederà ai playout e chi invece retrocederà direttamente in serie B.

Cinque le mete segnate dal CUS con Tessiore e Felici (doppiette) e Bertirotti con Corona autore di due trasformazioni ed un penalty. Unica meta del Recco di Navone con i punti dalla piazzola del cileno Mauriziano autore di cinque penalty, un drop ed una trasformazione.

Domenica prossima penultima giornata di campionato con il test casalingo del Recco che riceverà il VII Torino, mentre il CUS Genova sarà di scena a Biella.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA RIT.)

CUS Genova – AIRCOM Recco 32/25

Parabiago – A.S.R. Milano 47/25

Noceto – Parma 15/22

Biella – PROMOTICA I Centurioni 6/38

Amatori Alghero – TK GROUP VII Torino 10/14

CUS Milano in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 73, Noceto 61, I Centurioni 58, CUS Milano 57, A.S.R. Milano 50, Biella 46, VII Torino e Parma 47, Alghero 31, Pro Recco e CUS Genova 14.

SERIE B – GIRONE 1 (VIII GIORN. RIT.)

Savona – Varese 15/10

Bergamo – Amatori&Union Milano 15/21

Tutto Cialde Lecco – PROBIOTICAL Amatori Novara 57/5

Unione Monferrato – Ivrea 45/14

Piacenza – Amatori Capoterra 26/3

Olbia in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 78, Amatori&Union Milano 73, Capoterra (*) 58, Lecco (*) 56, Bergamo 53, Piacenza 46, Savona 32, Ivrea 23, Varese 21, Olbia e Novara punti 12. (*): da recuperare

SERIE C PROMOZ. G. 4 (V GIORN. RIT.)

Rivoli – Province dell’Ovest 33/32

Stade Valdotain – DR FERROVIARIA Spezia 31/22

Biella cad. – Volpiano 27/8

Rho – San Mauro 52/7

CLASSIFICA: Rho punti 60, Stade Valdotain 49, San Mauro 39, Rivoli 30, RC Spezia 28, Biella2 12, Volpiano 11, Province dell’Ovest (*) punti 8. (*): da recuperare

SERIE C POULE 1 INTERREGIONALE (IV GIORNATA RIT.) COPPA MARE E MONTI

Amatori Genova – Alessandria 75/7

UR Riviera – CUS Genova cad. (posticipata al 30/4)

CUS Piemonte Orientale – Lions Tortona 13/10

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 36, CUS Genova cad. 30, Lions Tortona 26, CUS Piemonte Orientale 25, UR Riviera 16, Alessandria punti 2.

UNDER 19 PIEMONTE/LIGURIA II FASE GIRONE A (1 G. RIT)

Biella – VII Torino 7/40

Pro Recco – Unione Monferrato (rinuncia Pro Recco)

CLASSIFICA: VII Torino punti 20 , Unione Monferrato 16, Biella 0, Pro Recco – 4.

UNDER 17 BARRAGE FASE NAZIONALE – ANDATA

Province dell’Ovest – Livorno 10/55

UNDER 17 TERZA FASE INTERREGIONALE (I GIORNATA)

Amatori Genova – Seregno 25/26

San Mauro – Franciacorta 22/25

CLASSIFICA: Seregno punti 5, Franciacorta 4, Amatori Genova 2, San Mauro punti 1.

UNDER 17 GIRONE A (I GIORNATA RITORNO)

U.R.P. Alessandria – Stade Valdotain 3/57

CUS Genova – Biella 32/19

CLASSIFICA: Stade Valdotaine e CUS Genova punti 15, Biella 10, U.R.P. Alessandria punti 1.

UNDER 17 GIRONE B (III GIORNATA)

Rivoli – Cuneo Pedona 13/26

Savona – Province dell’Ovest n.2 (rinuncia Province2))

UR Riviera – Volvera 30/21

CLASSIFICA: UR Riviera punti 15, Cuneo 10, Rivoli e Savona 7, Volvera 5, Province dell’Ovest2 punti 1.