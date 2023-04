Ruba in un negozio e poi colpisce i poliziotti che lo inseguono: 27enne fermato e arrestato

Savona. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile, a Savona, i poliziotti delle volanti hanno arrestato un ventiseienne, con l’accusa di rapina, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento di un centro commerciale cittadino, per la segnalazione di persone sospette all’interno dell’attività.

Alla vista degli agenti, un uomo ha cercato di darsi alla fuga facendo scattare l’allarme antitaccheggio. Subito inseguito e trovandosi ormai raggiunto, ha provato a sfuggire all’arresto colpendo all’impazzata i poliziotti che sono riusciti comunque a bloccarlo, recuperando anche la refurtiva: si tratta di capi di abbigliamento e scarpe per un valore di oltre 200 euro.

L’uomo è stato quindi arrestato per rapina e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, essendo stato trovato in possesso di un coltellino, è stato denunciato per detenzione di strumenti atti ad offendere. La refurtiva è stata restituita al negozio mentre sono in corso ulteriori indagini per accertare la presenza di eventuali complici.

Due dei poliziotti protagonisti di questo intervento, hanno riportato alcune lievi lesioni curate presso il locale pronto soccorso. L’arrestato si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell’indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.