Rischio idrogeologico, Stella ottiene 120mila euro dalla Regione per creare un’opera paramassi a San Martino

Stella. Il Comune di Stella ha ottenuto 120mila dalla Regione Liguria per la messa in sicurezza di un’area soggetta a rischio idrogeologico sul territorio. Le risorse saranno utilizzate nella frazione di San Martino.

Il fondo si riferisce agli eccezionali eventi meteorologici che si sono abbattuti sul territorio nel novembre del 2019.

“Il contributo – specifica il sindaco Andrea Castellini – servirà per la creazione di un’opera paramassi in località Mezzano Alto, dove la carreggiata stradale è ancora soggetta a restringimenti”.

“Questa è la seconda trance di una vasta lista di interventi – per l’esattezza 22 – ritenuti urgenti da questa amministrazione e segnalati a Regione Liguria che si ringrazia come sempre per la puntuale è pronta disponibilità” conclude il primo cittadino.