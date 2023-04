Rifiuti sulle sponde del Centa ad Albenga, intervento di Sat. Pollio: “Area già ripulita”

Albenga. L’assessore all’Ambiente di Albenga Gianni Pollio lo aveva annunciato ieri ai microfoni di IVG.it e, in meno di 24h, dalle parole si è subito passati ai fatti.

Questa mattina, Sat ha provveduto con urgenza alla pulizia della sponda destra (procedendo da mare verso monte) del Centa, in prossimità dell’ex ospedale: rifiuti di ogni genere abbondavano, con oche e cigni costretti a conviverci.

Un grosso quantitativo di spazzatura, che è stata rimossa: “In tempi record, mantenendo la promessa fatta ieri, Sat ha effettuato l’intervento di bonifica, – ha spiegato Pollio. – Nonostante la competenza non sia in capo al Comune, non potevamo non intervenire subito”.