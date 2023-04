Riconoscimento figli coppie gay, Più Cairo: “Il sindaco dica da che parte sta”

Cairo Montenotte. Mentre Più Cairo scrive al prefetto Gullotti per la mancata convocazione del consiglio comunale dopo 30 giorni dalla presentazione delle interrogazioni (è la quarta volta che il gruppo invia una lettera per lamentare questo problema), sono diversi i documenti presentati dal gruppo di minoranza guidato da Fulvio Briano. Tra questi, l’interrogazione che tratta uno degli argomenti più dibattuti delle ultime settimane: il riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali.

Sulla questione, pochi giorni fa, ha preso una netta posizione il sindaco di Savona Marco Russo che, in opposizione alla recente circolare del ministro Piantedosi che ha imposto il blocco alle registrazioni di figli nati da coppie omogenitoriali, ha firmato l’atto per iscrivere all’anagrafe il figlio di due mamme.

“In Italia esiste un vuoto legislativo a cui i sindaci hanno dovuto e devono sopperire non essendoci una legge nazionale per consentire, come avviene in altri Paesi europei, la registrazione del figlio di una coppia dello stesso sesso. E anche nel nostro comune potranno ravvisarsi casi dove scegliere. Per questo chiediamo al sindaco quale sia la sua posizione. Lambertini è disposto, come avvenuto a Savona, a provvedere lui stesso alla registrazione oppure ha intenzione di emanare un’apposita direttiva agli uffici dell’anagrafe del Comune?”, si domandano da Più Cairo chiedendo inoltre se il Comune si attiverà per promuovere iniziative in tal senso “nell’esclusivo interesse dei minori” oppure “affrontare il tema con la cittadinanza, i ragazzi e le scuole”.

Sull’argomento, il primo cittadino aveva commentato a IVG: “Tra la coppia gay e quella eterosessuale non ci sono differenze: il volersi bene tra le persone non prescinde dal sesso. Non ho mai avuto pregiudizi in tal senso. Sui figli, invece, ho qualche remora in più legata alla percezione che possono avere i bambini della genitorialità. La mamma è la mamma e il papà è il papà, è una cosa naturale dagli umani fino agli animali. Credo che la società non sia ancora pronta, siamo ancora lontani e questo potrebbe creare instabilità nei figli. Sono inoltre convinto che non possa essere solo la politica ad occuparsi di questi argomenti così delicati, ma ci vorrebbe, ad esempio, anche la collaborazione con il mondo degli psicologi”.