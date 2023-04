Riconosce i ladri di due scooter dopo averli visti nelle telecamere: encomio all’agente di polizia locale Christian Sassanelli

Borghetto Santo Spirito. E’ stato conferito un encomio semplice all’agente della polizia locale Christian Sassanelli per “essersi distinto per intuizione e prontezza”. Grazie al suo tempestivo intervento è stato infatti possibile assicurare alla giustizia i responsabili del furto di due scooter e altri piccoli reati avvenuti la sera prima.

È stata un’azione improvvisa: appena conclusa la cerimonia del 25 aprile l’agente ha riconosciuto in strada i malviventi, dopo averli visti in precedenza sulle registrazioni di videosorveglianza. Sul caso sono stati coinvolti sia i carabinieri che la polizia locale. Per fermare gli autori dei reati è stato necessario un inseguimento a piedi. L’encomio è stato consegnato nella giornata di oggi.

A commentare la lieta notizia il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa: “Con fiero orgoglio desidero esprimere a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità borghettina che ho l’onore di rappresentare, i più sentiti complimenti e ringraziamenti per i comportamenti tenuti il 25 aprile. Con le sue azioni ha contribuito in maniera decisiva ad assicurare alla giustizia gli autori di alcuni vili reati contro il patrimonio – ha espresso nei confronti di Sassanelli -. Anche in questa occasione ho avuto modo di apprezzare, oltre alla sua prontezza, anche la sua disponibilità e professionalità nell’espletamento del servizio, dimostrando capacità di operare in collaborazione con colleghi e operatori anche di altre forze dell’ordine, nello

specifico dell’arma dei carabinieri”.

“Sono certo che questo encomio sarà per Lei e per i suoi colleghi di reparto motivo di ulteriore stimolo per espletare i compiti assegnati con ancora maggiore impegno, serietà, attaccamento, capacità, competenza e dedizione a favore di tutta la collettività” ha concluso il primo cittadino.