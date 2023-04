Riceve un calcio in faccia durante una partita, calciatore di 16 anni trasferito in elicottero al Santa Corona

Pietra Ligure. E’ stato trasferito in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure il calciatore di 16 anni che, questa mattina, ha subito un grave trauma facciale che gli ha fatto perdere conoscenza.

Come riportato da Riviera24, l’incidente è avvenuto durante una partita di calcio valevole per il campionato interprovinciale Under 16 (Imperia-Savona) tra il Camporosso ed il Millesimo, in scena al campo Raul Zaccari.

La vittima dell’infortunio è un calciatore della squadra ospite, che avrebbe ricevuto un calcio involontario da un altro atleta.

Sul posto, oltre all’elisoccorso Grifo del 118, sono intervenuti anche gli equipaggi dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.

Le condizioni del ragazzo non farebbero temere per la sua vita.