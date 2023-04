Rialto 2023, il candidato sindaco Doglio presenta la nuova squadra: ecco i nomi

Rialto. “Come anticipato in occasione dell’ufficializzazione della mia ricandidatura, sono orgogliosa di presentare la nuova squadra, ‘Rialto Passione Comune’: una lista civica eterogenea, per età, competenze personali e professionali e storia individuale. Tutti, però, uniti da un unico obiettivo: Rialto, il suo territorio e la sua gente”. Lo fa sapere il candidato sindaco di Rialto 2023 Valentina Doglio.

“Fanno parte del gruppo sia appartenenti alla lista uscente, segno di coesione e fiducia nel lavoro svolto e negli obiettivi futuri, che rialtesi alla loro prima candidatura da amministratori locali – spiega -. L’obiettivo è quello di lavorare, per valorizzare il nostro territorio: con uno sguardo al passato (la tutela delle tradizioni e della storia, la salvaguardia del patrimonio naturalistico/ambientale) ed uno al futuro, per stare al passo con i tempi che la società moderna ci impone”.

“Al centro del nostro logo, con predominanza giallo/azzurra nel rispetto dei colori locali, vi è un cuore (a rappresentanza dell’amore per il territorio) di due colori: azzurro, come l’acqua e il cielo, e marrone, come la terra. All’interno, il territorio di Rialto, dal quale nascono dei germogli, simbolo di futuro e crescita – sottolinea Doglio -. I punti fondamentali del programma restano la valorizzazione del territorio e dell’ambiente, la sicurezza pubblica/protezione civile, la mitigazione del dissesto idrogeologico, la redazione del PUC, l’agricoltura, la comunicazione e promozione. Nel mandato che sta volgendo al termine sono stati raggiunti molti importanti risultati, nonostante il notevole impatto causato dall’alluvione del 2019 e dalla pandemia, e ritengo che questo gruppo abbia le giuste caratteristiche per portare a compimento le molte iniziative intraprese, ma anche per affrontare le nuove sfide. Inoltre, la Pubblica Amministrazione, soprattutto negli ultimi 3 anni, ha subito una forte evoluzione ed è necessario unire, all’esperienza e alla competenza, la capacità di restare costantemente aggiornati”.

Ecco i candidati consiglieri:

Michela CAGNASSO – Casalinga

Marco CALCAGNO – Dipendente Coldiretti

Davide CAMERA – Coltivatore diretto

Stefano CHIAZZARO – Addetto antincendio

Matilde DOGALI – Barista

Luciano DOGLIO – Operaio

Camilla MOROTTI – Insegnante in pensione

Nadia ORLANDINI – Apicoltore

Marco RUSSO – Libero professionista settore agronomico

Ugo SIVORI – Meccanico

Sono stati calendarizzati tre incontri con la popolazione (28 aprile nella Sala consiliare, 3 maggio nella Canonica di Vene e 10 maggio presso l’Agriturismo del Ponte) durante i quali verranno presentati la nuova lista ed il programma.