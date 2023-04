Restaurata “La Porta della Bellezza”, tra gli autori anche l’artista di Albenga Pietro Marchese

Restaurata dopo 15 anni l’opera monumentale “La Porta della Bellezza” nel quartiere di Librino a Catania, opera nella quale partecipò l’artista Pietro Marchese docente del Liceo artistico G. Bruno di Albenga. Si tratta dell’opera in terracotta più grande al mondo commissionata dal mecenate Antonio Presti e realizzata insieme ad altri 10 artisti e duemila bambini.

Venerdì 14 e sabato 15 aprile si inaugurerà il seguito dell’opera, “La porta delle Farfalle”, divenendo di fatto uno dei lavori di public Art più grandi al mondo: si tratta della più grande scultura in bassorilievo in terracotta del mondo, con il suo chilometro e mezzo di lunghezza totale, per otto metri di altezza.

Il seme della Porta della Bellezza, piantato 15 anni fa, è cresciuto ed è diventato, oggi, la Porta delle Farfalle: un ulteriore chilometro del cavalcavia di Librino è stato trasformato con cinquanta opere d’arte fatte di centomila formelle di terracotta. Per mostrare al pubblico il nuovo, però, bisognava riportare anche il passato allo splendore originario. Per questo la Fondazione ha donato a Catania anche il restauro della Porta della Bellezza.

“Mi dispiace che, dopo 15 anni, la Porta della Bellezza sia andata un po’ in decadenza. I cittadini del quartiere hanno amato, rispettato e protetto quella bellezza”, ha detto Antonio Presti. Così i lavori sono stati portati a termine e, il prossimo 14 e 15 aprile 2023, tutt’e due le Porte potranno essere ammirate dai cittadini. In totale, sono state coinvolte oltre ventimila persone di Librino, tutte le scuole e le associazioni del quartiere, venticinque tra artisti e architetti e venti Licei artistici della Sicilia.