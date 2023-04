Resistenza, trekking sul “Sentiero dei partigiani” per gli studenti dell’istituto comprensivo delle Albisole

Albisola Superiore. Un’esperienza multisensoriale a contatto con la Natura e la Storia partigiana del nostro entroterra. Spesso ci si interroga su come fare, perchè la memoria della Resistenza e della lotta partigiana sia ricordata. Un’idea nuova ed originale è stata proposta dalla professoressa Monica Pastorino all’Anpi di Albisola Superiore: una visita in un luogo del nostro entroterra: Piancastagna, nel Comune di Ponzone, dove si svolse un tremendo eccidio a danno del partigiano Mingo (nome di battaglia di Domenico Lanza) e ai suoi uomini, che erano nascosti nella boscaglia a difendere il passaggio tra Liguria e Piemonte e dove oggi sorge un sacrario in ricordo e un percorso di trekking denominato: ”Sentiero dei partigiani”.

Il progetto è stato subito accolto con entusiasmo dal direttivo dell’Anpi di Albisola Superiore e successivamente di Albissola Marina, unite nel difficile compito di far conoscere la storia partigiana del territorio, e poi supportata e finanziata dai Comuni di Albisola Superiore e Marina e del Comune di Ponzone stesso, che attraverso il suo sindaco: Fabrizio Ivaldi e la vice- sindaca: Paola Rossi, ha dimostrato grande disponibilità e sostegno all’attività proposta.

Una rete di associazioni ed enti che si sono trovati concordi e condivisi nel proporre alle scuole dell’Istituto comprensivo delle Albisole un nuova modalità per conoscere il territorio e la sua storia e soprattutto le vite di quegli uomini il cui sacrificio ha reso tutti noi oggi liberi.

“Un’esperienza -, spiega la professoressa – che ha permesso agli studenti dell’Istituto Comprensivo delle Albisole di osservare, ascoltare, ma anche annusare e toccare con mano i luoghi che giovani, pressappoco della loro età, hanno presidiato, nei quali si sono nascosti nel freddo in ripari di fortuna e nei quale, grazie anche all’aiuto degli abitanti del paese e,soprattutto alle donne, hanno potuto sfamarsi e coprirsi. Hanno così potuto ” sentire” il freddo pungente del mattino e conoscere il territorio ricco di biodiversità con l’accompagnamento delle guide naturalistiche ASD ” La Ventura” di Ponzone. Davide ed Alessio hanno mostrato loro diversi video registrati sui lupi che vivono sul nostro Appennino e la ricca fauna aviaria composta da moltissimi uccellini del sottobosco, ma anche rapaci come l’aquila reale”.

Accompagnati poi da Roberto Rossi, presidente provinciale dell’Anpi di Alessandria, hanno potuto capire come si svolgeva la vita del partigiano e toccare gli strumenti del lavoro agricolo e della vita contadina di Ponzone nel piccolo museo del paese.

Presso il sacrario il professore Andrea Mignone ha illustrato la storia della Resistenza italiana e raccontato quella relativa alle stragi di Olbicella e Piancastagna avvenute tra il 7 e 10 ottobre del 1944.

Come ben riassunto dalla presidente dell’ISRAL di Alessandria in un video proposto agli studenti:” Qui si percepisce davvero la Resistenza come un fenomeno” che ha coinvolto tutti: giovani, donne, uomini, il paese , il territorio, i rapporti tra il mar ligure e l’Appennino, tutti tesi nel difficile compito di ridare la libertà all’Italia dominata dalla dittatura fascista e, dopo l’8 Settembre 1943, dalla rappresaglia nazi-fascista.

“Una giornata quella che si è svolta ieri 5 aprile 2023 che i giovani studenti di Albisola si ricorderanno per la loro vita futura di uomini e di cittadini”.

L’esperienza si concluderà con l’elaborazione di un testo musicale che racconterà quanto appreso, dopo aver seguito la settimana scorsa due lezioni sulla musica popolare e partigiana ligure del maestro Fabio Biale. I ragazzi si sono già impegnati a comporre due testi: uno sul partigiano albisolese Stefano Casarino (classi di Albissola Marina) e l’altro sulla lotta partigiana su musica di “Tu vuoi fa’ l’Americano” di Renato Carosone cantati presso il Sacrario con grande commozione dei presenti.

“Anche la musica può essere un utile strumento per coinvolgere i giovani di oggi – come sottolinea la presidente dell’Anpi di Albisola Sup.re: Silvia Parodi e aggiunge che il progetto è un primo passo importante nella conoscenza della memoria partigiana locale e un primo momento delle molte iniziative che Anpi svolgerà fino alla commemorazione del 25 Aprile”.