Reparti di ostetricia e ginecologia: integrazione con personale laureato

Liguria. Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta che la gestione dell’assistenza dei pazienti dei reparti di ostetricia – ginecologia sia a carico, quando completamente disponibili le risorse umane, del personale in possesso della laurea in Ostetricia o di titoli equipollenti.

Il consigliere ha rilevato che gli ostetrici sono le figure sanitarie che assistono e consigliano la donna in gravidanza, durante il parto e nel puerperio e prestano assistenza al neonato.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ribadito la centralità della figura dell’ostetrica e ha auspicato che, laddove le risorse disponibili lo consentano, siano adottate tutte le iniziative per la gestione integrata del personale in possesso del titolo di laurea in ostetricia con il personale infermieristico per le diverse competenze.

Questo anche in prospettiva di un ritorno a regime dei Punti Nascite e del suo servizio tra il Santa Corona di Pietra Ligure e il San Paolo di Savona, previsto nel nuovo piano sanitario.