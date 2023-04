Reclutamento volontari per gli eventi della World Cup Finale Outdoor Region

Finale Ligure. Dall’1 al 4 giugno la Finale Outdoor Region sarà protagonista di due grandi eventi sportivi di mountain bike: la Coppa del Mondo Enduro a Pietra Ligure e la Coppa del Mondo di Cross Country Marathon a Finalborgo. Atleti da tutto il mondo e le più importanti squadre e aziende del settore si daranno appuntamento per partecipare a queste importanti gare e lo staff locale di Finale Outdoor Region Sports&Events è ormai al lavoro da mesi per garantire un alto livello organizzativo.

“Ogni grande evento sportivo però non potrebbe esistere senza i volontari, i quali svolgono funzioni importantissime a supporto dello staff. Come ogni anno è infatti partita una campagna di reclutamento e, quest’anno più che mai, ci sarà bisogno di molti volontari da integrare allo staff organizzativo, per ricoprire vari ruoli quali: accoglienza delle squadre, logistica, supporto al punto informativo e alla segreteria di gara, gestione dei ristori per gli atleti, controlli antidoping, allestimenti e smontaggio, assistenza sui percorsi di gara, ecc.” affermano da Finale Outdoor Region.

“Diventare volontario rappresenta un’occasione imperdibile per vivere un evento sportivo in prima persona e capire i retroscena della macchina organizzativa necessaria a pianificarlo. Dare aiuto ad un evento, di risonanza mondiale, che si svolge sul proprio territorio, significa inoltre diventarne parte e contribuire concretamente al suo successo!”

“Come ogni anno i volontari riceveranno la t-shirt dell’evento e altri gadget, buoni pasto, buono aperitivo e potranno partecipare alla lotteria finale con i palio premi messi a disposizione dagli sponsor dell’evento. Chiunque fosse interessato a dare una mano può mettersi in contatto con l’organizzazione compilando il form disponibile al seguente link https://forms.gle/E8fdfyvhQrPFpG8H9”.

“L’unico importante limite di partecipazione è relativo al fatto di avere almeno 18 anni. Per i ragazzi under 18 la partecipazione come volontari è consentita solo se accompagnati da un genitore”.

“Consapevoli che l’evento si terrà in un weekend turisticamente intenso, anche disponibilità di tempo limitate saranno accettate e apprezzate” conclude l’avviso.