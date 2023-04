Rari Nantes Savona, un buon test a Bogliasco nel percorso di avvicinamento a Budapest

Savona. La partita tra la Rari Nantes Bogliasco e la Rari Nantes Savona, recupero della 25ª giornata, non aveva più nessuno spunto da offrire sul piano della classifica. I biancazzurri sono già matematicamente retrocessi, dopo una sola stagione nella massima categoria; i biancorossi dovevano solamente assicurarsi definitivamente una sesta posizione che avevano già in tasca, e lo hanno fatto. Il successo, come da pronostico, è andato alla Bper Rari Nantes Savona, che si è imposta per 19 a 15.

L’incontro tutto ligure era stato rinviato sabato scorso perché i savonesi erano impegnati nella finale di andata di Euro Cup. Ed è servito proprio quale allenamento per riprendere il ritmo partita, a cinque giorni di distanza dalla prima sfida col Vasas. Allo stesso modo, la partita in programma tra meno di 48 ore, sabato alla Zanelli, tra la Rari e il Telimar, sarà utile come test di avvicinamento all’incontro di Budapest.

La finale di Euro Cup rappresenta, chiaramente, l’obiettivo stagionale della Rari Nantes Savona che lavora per arrivare al massimo della forma all’incontro di sabato 29 aprile, in programma alle ore 18 nella piscina Komjadi. Il tecnico Alberto Angelini, dopo aver fatto riposare i suoi ragazzi nella giornata di lunedì, sta facendo lavorare la squadra al fine di crescere progressivamente, raggiungendo il top per l’impegno in terra ungherese.

Una volta archiaviata la finale continentale, i biancorossi potranno concentrarsi sui playoff. Non rientrando tra le prime quattro, non potranno giocare per lo scudetto. Ma il post season avrà comunque un valore elevato: giungendo quinti, ci si garantirebbe la partecipazione alla Len Euro Cup nella prossima stagione. Una semifinale tutta ligure con l’Iren Genova Quinto (3 maggio, 6 maggio ed eventualmente 9 maggio) e poi, in caso di successo, la finale con la vincente tra Trieste e Posillipo (16 maggio, 20 maggio ed eventualmente 27 maggio).

Tornando alla partita odierna, il Savona l’ha approcciata senza troppa decisione, subendo il gol di Radojevic dopo 3’01”. Campopiano ha riportato in parità gli ospiti, poi Caldieri ha segnato il gol del sorpasso. Negli ultimi 39 secondi di gioco del primo tempo si sono contate tre reti, due delle quali su rigore, ad opera di Bruni e Campopiano; nel mezzo il gol di Blanchard, dopo un cinque metri fallito da Radojevic, parato da Nicosia. Biancorossi avanti 4 a 2 a fine primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco i savonesi non forzano il ritmo mentre emerge la voglia di riscatto dei biancazzurri. Dopo 19″ colpisce Gavazzi in superiorità; a 1’09” Puccio realizza la rete del 4 pari. Il gol savonese arriva dopo 2’14” con Rizzo con l’uomo in più. Il capitano, dopo aver ritrovato la rete nel breve scampolo di gara giocato col Vasas, oggi torna a giocare più minuti.

Boero, in superiorità, a 2’43” segna il 5 a 5. A quel punto la Rari si dà una scossa e colpisce tre volte, tutte con l’uomo in più, con Durdic, Patchaliev e Campopiano. Radojevic, a 27″ da metà gara, a uomo in più, pareggia i conti nel tempo e porta il punteggio sul 6-8.

A metà gara avvicendamento tra i pali savonesi: dentro Da Rold, al posto di Nicosia. I bogliaschini, decisi a regalare una gioia al loro pubblico, ripartono forte nel terzo tempo e vanno a segno con Radojevic e Blanchard. Ci pensa Lanzoni, in superiorità, a riportare avanti i biancorossi: 8-9. Savona che poi allunga con Guidi, a segno a 3’11” per l’8 a 10.

A 5’07” accorcia Broggi Mazzetti; dopo soli 24″ Patchaliev firma il 9-10. Bogliasco non molla e trova il 10-11 con Radojevic. Il terzo tempo si chiude con un botta e risposta nel giro di una decina di secondi: gol di Panerai e replica dei locali con Radojevic su rigore.

Nell’ultimo tempo la Bper Rari Nantes allunga, bersagliando di tiri la porta difesa da Di Donna, entrato per Prian. Vanno a segno Bruni, Rizzo, Campopiano e, dopo la rete locale di Puccio, ancora Bruni e Panerai. Si gioca senza alcuna pressione; va in gol Guidaldi, quindi Lanzoni e nuovamente Bruni. Le ultime due reti le realizza il Bogliasco con Blanchard e Guidaldi.

Il tabellino:

Netafim Bogliasco – Bper Rari Nantes Savona 15-19

(Parziali: 2-4, 4-4, 5-4, 4-7)

Netafim Bogliasco: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti 1, F. Gavazzi 1, J. Blanchard 3, G. Guidaldi 2, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero 1, F. Radojevic 5, D. Puccio 2, A. Canepa, A. Di Donna. All. Daniele Magalotti.

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 2, P. Giovanetti, F. Panerai 2, V. Rizzo 2, A. Caldieri 1, L. Bruni 4, E. Campopiano 4, M. Guidi 1, B. Durdic 1, G. Lanzoni 2, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Marco Ercoli (Montelparo) e Fabio Ricciotti (Roma). Delegato Fin: Riccardo Vitiello (Livorno).

Note. Usciti per limite di falli Broggi Mazzetti (B), Guidi (S) e Caldieri (S) nel quarto tempo. Espulsi per irregolarità Brambilla Di Civesio (B) nel primo tempo e Mudrazija (B) nel terzo tempo. Ammonito il tecnico Magalotti (B) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 9 su 16 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Savona 8 su 18 più 2 rigori realizzati.

Con questo successo in Serie A1 la Bper Rari Nantes Savona sale a quota 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. La sesta posizione è certezza.

Prossimo passo di avvicinamento a Budapest per i biancorossi, quindi, sarà la partita tra Rari Nantes e Telimar Palermo. La squadra savonese avrà bisogno del sostegno del proprio pubblico non tanto per l’incontro in sé, quanto per avvertire ancora il calore dei tifosi quale stimolo per affrontare con determinazione la sfida che vale una stagione. Appuntamento alle ore 15 di sabato, in corso Colombo. Arbitreranno Alessandro Severo di Roma e Riccardo Carmignani di Messina; delegato Fin Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.