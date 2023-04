Rari Nantes Savona, tra due giorni la finale di ritorno: domani la partenza per Budapest

Savona. Tutta la Savona sportiva, e non solo, ha gli occhi puntati sulla Rari Nantes. Due giorni, 48 ore e poco più, e conosceremo il nome della squadra che andrà a succedere nell’albo d’oro della Len Euro Cup agli spagnoli del Sabadell.

Sabato 29 aprile, alle ore 18, nella piscina Komjádi di Budapest, sulla riva del Danubio, i padroni di casa del Vasas affronteranno la Bper Rari Nantes Savona nella finale di ritorno. All’andata, sabato 15 aprile, era finita in parità, 8 a 8. Nessuna delle due squadre avrà un vantaggio da gestire, nessuna dovrà inseguire: si riparte da una situazione di perfetto equilibrio.

Trentadue minuti di fuoco attendono il team biancorosso, che dovrà giocare con la testa nella partita, senza farsi condizionare da un ambiente che, col consueto calore col quale in Ungheria si vive la pallanuoto, cercherà di fargliela perdere.

Testa sulle spalle e imparzialità, senza alcun condizionamento, è ciò che la Rari si aspetta anche dagli arbitri. All’andata l’allenatore savonese Angelini è uscito dalla piscina furente per le decisioni della coppia in bianco, composta dallo spagnolo Teixido e dal montenegrino Ivanovski. Ancora non si conoscono le designazioni della gara di ritorno.

Alla Zanelli far discutere sono stati i tanti falli gravi fischiati ai biancorossi, che hanno causato sedici situazioni di inferiorità e due rigori (entrambi falliti con tiri sulla traversa), contro le dieci superiorità di cui hanno beneficiato i savonesi. Ed ancor di più il cartellino rosso mostrato a Valerio Rizzo: il capitano della Rari, che rientrava dopo oltre due mesi per un infortunio al gomito riportato contro il Turcoing, era in vasca da pochi minuti, dopo essere stato in panchina nel primo tempo, e già si era rivelato determinante realizzando una rete di pregevole fattura. Poi, lo scambio di vedute con Randelovic che ha portato gli arbitri a punire Rizzo. Un’espulsione che, però, non trattandosi di brutalità, non è costata la squalifica al capitano.

Quanto visto in acqua nella gara di andata fa capire che, sul piano delle potenzialità, la Rari Nantes non è inferiore agli ungheresi. I biancorossi hanno il compito di crederci e dare tutto, come ha affermato il tecnico Angelini nell’intervista a IVG. Il carattere e la voglia di vincere sono state le caratteristiche, essenziali ma non sempre facili da esprimere, che hanno portato i biancorossi ad arrivare alla finale battendo, tra le altre, Ortigia e Trieste, ovvero due formazioni che li precedono nella classifica di Serie A1, dove gli aretusei sono terzi, i giuliani quinti e i savonesi sesti.

Sono due i precedenti stagionali tra le due formazioni. Il 16 ottobre, a Spalato, per la Champions League, gli ungheresi piegarono i biancorossi per 9-8 (dopo aver condotto 7-1); in corso Colombo è finita in parità. Questa volta la sfida va in scena in terra ungherese ed è noto a tutti quanto pesi il fattore campo. La Rari lo sa bene, per la sua gioia ed in una circostanza suo malgrado, per ciò che ha vissuto nelle precedenti finali di Len Euro Cup.

Nel 2005 i biancorossi, sconfitti a Belgrado dal Partizan per 7-6, ribaltarono l’esito del doppio confronto con un 7-4 in una piscina Cascione in tripudio. Vasca di Imperia che, nel 2010, si rivelò ancora un fortino per i savonesi, vittoriosi 9-7 sull’Akademija Kotor, che però alzò la coppa grazie all’8-5 in Montenegro. La Rari tornò a vincere la Coppa Len l’anno successivo: pareggio 9-9 ad Atene contro il Panionios e netto 11-3 in casa. Anche l’anno successivo il fattore vasca fu decisivo: i savonesi si imposero 14-9 sul Sabadell e resistettero, cedendo 8-6, in terra catalana.

Italia e Ungheria sono le due nazioni che si sono aggiudicate, con le loro squadre di club, il maggior numero di edizioni di questo trofeo, rispettivamente 10 (quattro col Brescia, tre col Savona, una con Roma, Pescara e Posillipo) e 7 volte (tre con l’Újpest, due col Ferencváros, una con Szeged e Snolzok). La Rari, vincendo sabato, raggiungerebbe i lombardi in vetta alla classifica delle plurivincitrici.

Il Vasas, pertanto, non ha mai esposto questo trofeo nella sua bacheca, anche perché venne istituito nel 1992/1993. La società magiara, infatti, è tutt’altro che digiuna di allori continentali: nel suo periodo d’oro vinse la European Cup (l’attuale Champions League) nel 1980 e nel 1985, dopo aver perso una finale nel 1976 col Partizan.

Italia e Ungheria sono le primatiste di successi anche nel massimo trofeo europeo. Le squadre azzurre l’hanno vinto 10 volte e hanno all’attivo 11 secondi posti; i sodalizi magiari vantano 7 successi e 5 finali perse. Numeri che raccontano al meglio come si tratti delle due migliori scuole pallanuotistiche al mondo (gli stati extra europei non sono a questo livello).

Dopo la gara di andata, la squadra allenata da Alberto Angelini è tornata in acqua per lavorare al fine di raggiungere sabato la condizione ottimale. Lunedì i giocatori savonesi hanno svolto una doppia seduta di allenamento: al mattino nuoto, al pomeriggio palestra e lavoro in acqua. Il piano tattico potrà fare la differenza: all’andata Angelini aveva trovato le giuste contromisure per contrastare gli ungheresi e più volte la Rari Nantes Savona si era portata avanti di 2 reti, prima di subire la rimonta finale.

I biancorossi recentemente hanno giocato due incontri, vincendo 19 a 15 a Bogliasco e cedendo 9-13 al Telimar. Due prestazioni tutt’altro che brillanti, come del resto comprensibile, perché affrontati come una sorta di allenamento e giocati senza stimoli di classifica. In Serie A1 il Savona tornerà a fare sul serio sabato 6 maggio, contro l’Iren Genova Quinto, per puntare al quinto posto finale che vale l’accesso alla prossima Euro Cup. Ma, ovviamente, al momento in casa savonese nessuno guarda così avanti. Domani mattina la squadra biancorossa partirà per Budapest ed il pensiero è rivolto solamente a sabato, la grande occasione di scrivere un’altra pagina di storia del club.