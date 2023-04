Questo da te non me lo aspettavo

“Bhairava, che è la forma terrifica di Śhiva, terrifica non in quanto vuole spaventare a tutti i costi ma perché il suo essere terrifico rappresenta la cifra dello stravolgimento di tutte le barriere che ti metti davanti, quindi tu tendi a farti una vita fatta di piccoli steccati di etichette, questo è bello questo è brutto, questo è buono questo è cattivo, arriva Bhairava nella sua forma terribile e ti travolge tutti questi steccati che ti sei fatto intorno, non lo fa per farti un dispetto ma al contrario lo fa per farti un piacere, per farti mettere al centro della realtà e non farti restare una specie di osservatore di qualcuno che prende atto di come sono fatte le cose, sei tu che fai le cose, sei tu che dai a una cosa l’etichetta di puro e di impuro, quindi non c’è niente in sé che sia puro o impuro.“; così spiega un noto studioso delle religioni e delle filosofie dell’India, il professor Raffaele Torella, in una sua presentazione del pensiero induista. La figura di Bhairava, almeno per gli aspetti sottolineati dall’indologo, ci sembra ben rappresentare l’antitesi alla prospettiva fondativa di ogni sistema e, in particolare, di quello della nostra cultura occidentale, nel quale le etichette divengono determinanti per l’organizzazione dello stesso. Bhairava, infatti, viene rappresentato con sembianze terrificanti, ma ciò che maggiormente spaventa del dio non è l’aspetto ma l’effetto, poiché la sua azione getta nel panico l’Ahaṁkāra, termine sanscrito che potremmo tradurre come “l’atto con il quale si identifica il Sé”, il momento in cui l’io si definisce e si conosce. Non ci interessa in questa sede approfondire le caratteristiche della divinità, ci basti sottolineare che nel pensiero induista il divino in senso assoluto, che possiamo ricondurre a Shiva, “avvolge sia le luci che le tenebre in un’incomparabile radiosità trascendentale. Non ha un modo di essere definito (perché sarebbe una limitazione). È “la terza meraviglia, al di là dell’esistenza e della non esistenza”, quindi al di là di tutti gli attributi. È l’ipostasi del Dio straordinario e supremo, il cui segno distintivo è che non è determinato da alcun attributo.

Già i padri fondatori del pensiero occidentale avevano individuato la questione fondamentale, quella del passaggio dall’unità al molteplice, la frattura tragica, come direbbe Nietzsche, che, per un atto irrevesibile operato dall’uomo che si auto pone come soggetto conoscente nei confronti dell’altro da sè che, pertanto, diviene oggetto del suo atto gnoseologico, segna l’inizio della frantumazione, della divisione, dell’antitesi. I concetti di bene e male, bello e brutto e con tutte le ulteriori antinomie del pensiero sono figli di quel primo gesto, del grido taurino dionisiaco dell’io che si rivela e presenta a se stesso generando la propria e l’altrui identità. La nascita dell’individuo è contrapponitiva, antagonistica a tutto ciò che il soggetto non è, da qui il meccanismo per cui ogni particolare, dall’idea di dio ai lacci delle mie scarpe, è ciò che è negando di essere qualsiasi cosa non siano esso stesso. Non è un caso che il termine ebraico Satan significhi avversario. Questo chiarisce come il Dio dei Giudei, e poi dei Cristiani, andava determinandosi in base alla definizione negativa della sua antitesi. Ma non inerpichiamoci lungo questi affascinanti sentieri filosofici e teologici, riportiamo la nostra osservazione sul quotidiano, come sempre, abbassando lo sguardo per elevare il pensiero. Proprio nei nostri giorni l’esasperata esaltazione di “pseudo eccezionalità”, della particolarità “pseudo trasgressiva”, l’esibizione di “pseudo originalità”, divengono elementi omogeneizzanti di infinite manifestazioni cangianti di un unica malinconica assenza di profondità. Mi si perdoni una generalizzazione necessaria quanto, lo sottolineo, desiderosa e felice di riconoscere le numerose eccezioni e proseguiamo ricorrendo alle parole dell’amico Friedrich Nietzsche: “L’individuo ha sempre dovuto lottare per non essere sopraffatto dalla tribù. Se lo provate sarete spesso soli e, a volte, spaventati. Ma nessun prezzo è troppo alto da pagare per il privilegio di di possedere se stessi”.

La scomparsa del contenuto, prevaricato dall’etichetta che lo definisce e lo presenta, è alla base del presunto funzionamento del teatro quotidiano nel quale il tutto si organizza attraverso la formalizzazione del ruolo di ognuno, meccanismo che porta all’identificazione del soggetto con la parte interpretata nello spettacolo. In effetti le etichette sono utili per organizzare la realtà e una simile urgenza nasce dalla consapevolezza che tale sistematizzazione non è naturale nella realtà stessa, è, invece, una sovrapposizione tanto utile quanto ingannevole, ma allora diventa importante chiedersi: funziona ed è vantaggiosa per il soggetto o per la tribù? Mi sembra che il pericolo sia che una volta riusciti a etichettare ogni particolare si potrà avere la certezza di aver perso oltre alla totalità anche la verità del singolo. Ma qual è l’alternativa? Possiamo rinunciare alle parole, alle definizioni, alle determinazioni? Non credo, ma possiamo assumercene la responsabilità, sapere che sono fluide e divengono qualcosa solo quando “noi le riempiamo di noi”. Forse “il gioco vale la candela” e può essere comodo accettare la sclerotizzazione delle parole che usiamo come strumenti convenzionali, ma a che pro convenzionalizzare gli esseri umani? Provo a chiarire: può essere comodo accettare la convenzione di affermare che uno è il lavoro che fa, professore o farmacista che importa, ma solo se mi ricordo che è un essere umano e che, pertanto, non può stare per intero dietro quell’etichetta. Scrive il giornalista Gianni Monduzzi: “Le “etichette professionali” servono alla società per imprigionare i suoi sudditi, per ghettizzarli entro spazi definiti. Sono come le parole: servono a strappare i concetti dalla loro indefinitezza, sono camicie di forza del pensiero”. Personalmente detesto le etichette sui capi d’abbigliamento, figuriamoci appiccicate alle persone, utilizziamole sui cassetti degli archivi, sui dorsi di libri nelle biblioteche, ma evitiamo di leggerle se vogliamo conoscere davvero l’essere umano umiliato dalla sua etichetta.

Quante volte ci è capitato di utilizzare l’espressione “Non ti riconosco più” rivolgendola a qualcuno, altre volte ne siamo stati oggetto, credo sia la manifestazione incontrovertibile di come accada a tutti di cadere nel tranello e finire per etichettare, cioè costruirsi un’idea sclerotizzata di qualcuno, tanto da avere aspettative vincolanti per lui e sentirsi quasi offesi se non vengono rispettate. Credo sia importante, per tornare all’allegoria del teatro, accettare che a ogni rappresentazione tutti gli attori siano liberi di interpretare il ruolo che in quel momento sentono più vicino, con buona pace di autore e regista. Riappropriamoci della scena, è la nostra vita, non consentiamo a nessuno di scriverci le battute, decidere come dobbiamo interpretarle e soprattutto chi siamo nello spettacolo. Lo so, il pericolo è che se ognuno improvvisa senza nemmeno rispettare il personaggio si sia costretti a pronunciare la nostra battuta senza sapere prima cosa dirà l’altro e cosa sia bene che si dica noi, ma quanto più vero e divertente sarà lo spettacolo della nostra vita! Credo che l’occasione più alta di felicità per l’essere umano, cioè amare e magari essere amato, sia realizzabile solo a condizione di accettare chi si ama per ciò che diviene di giorno in giorno con la speranza che sappia fare altrettanto nei nostri confronti. Nel caso in cui non ci si regalasse tanta libertà il nostro amore avrebbe luogo fra due etichette, sarebbe un rasserenante spettacolo per il pubblico, ma negherebbe ai protagonisti la possibilità di verità. Ogni espressione paralinguistica, cinesica, prossemica o aptica può essere studiata, possiamo imparare a meglio comprendere l’altro attraverso il suo linguaggio non verbale, ma non dobbiamo farlo al fine di meglio determinare l’etichetta che gli cuciremo addosso, piuttosto per imparare ad accoglierlo, in ogni sua nuova verità, sarà impossibile essere delusi e si eviterà il pericolo di divenire il soggetto che pronuncia quella vigliacca e cattiva espressione: “Questo da te non me lo aspettavo”. Già, perché non sta dicendo nulla sul soggetto che la riceve ma molto e triste racconta di chi la pronuncia.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

