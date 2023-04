Psichiatra uccisa dall’ex paziente, sindacati e medici scendono in piazza: “E’ importante partecipare”

Liguria. In tutta Italia, e anche a Genova, sindacati e ordini di categoria di medici e psicologi scendono in piazza per chiedere maggiori misure di tutela del personale e una nuova stagione di investimenti per il mondo della salute mentale. Non si ferma l’onda dello sconcerto dopo dopo l’uccisione della psichiatra di Pisa Barbara Capovani, aggredita mortalmente da un suo ex paziente.

Le manifestazioni si svolgeranno in tutto il paese il prossimo 3 maggio, alle ore 20. A Genova il presidio si svolgerà nella centralissima piazza De Ferrari. “Il vile assassinio della nostra Collega deve necessariamente trovare risposte immediate da parte delle autorità competenti. Oramai da anni si sta assistendo ad un progressivo ed allarmante aumento delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. Il sacrificio della dottoressa Capovani, così come le altre vittime di tali violenze, necessitano di una presa di posizione netta, concreta ed immediata con la messa in atto di ogni misura di sicurezza capace di tutelare i professionisti della salute da ulteriori assurde aggressioni”.

Queste le parole di una nota congiunta sottoscritta da Alessandro Bonsignore, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Genova, insieme a Elisa Giuseppina Porcile, di Aaroi Emac, Raffaele Aloi, di Anaao Assomed, Giulio Cecchini e Floriana Petrogalli di Cimo Fesmed, Elisabetta Tassara della Cisl, Valentina Claudiani di Fassid Snr. “Noi siamo pronti ad affrontare questa gravissima criticità con le Istituzioni per trovare le più efficaci soluzioni nel più breve tempo possibile. Lo dobbiamo alle vittime ed ai loro cari che si sono trovati orfani di madri, padri, sorelle, fratelli, figli uccisi proprio nel pieno della loro missione quotidiana che, paradossalmente, è alleviare il dolore al prossimo”.

Aggiungono dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Savona: “Una forte presenza medica sarebbe importante per sottolineare l’importanza della nostra professione che è al servizio dei cittadini, gli stessi che purtroppo con preoccupante frequenza compiono atti di violenza sia fisica che verbale contro chi è impegnato a tutelarne la salute ritenendoli spesso colpevoli di tutte le carenze del SSN che derivano da decenni di cattiva programmazione a livello centrale”.