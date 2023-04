Calcio, Pietra Ligure in festa! Biancocelesti in Eccellenza: promozione diretta dopo appena una stagione

PIETRA 3 (24′, 58′, 79′ Insolito , 42′ Mehmetaj) vs VENTIMIGLIA 1 (72′, 87′ Sparma)



45′ FINISCE QUI! IL PIETRA TORNA IN ECCELLENZA!

42′ Sparma fa il 4-2! Che gol del numero 7 che segna da fuori area e realizza la sua doppietta personale.

37′ Odasso esce per far entrare D’Aprile: anche per lui applausi a scena aperta.

35′ Bertone per Ventre, ecco il cambio del Ventimiglia.

34′ TRIPLETTA DI INSOLITO! QUESTO CALCIATORE GIOCA UN ALTRO SPORT! UNA CONCLUSIONE AL VOLO DA POSIZIONE DEFILATA CHE SI INSACCA IN RETE! TUTTI IN PIEDI PER IL CAPOCANNONIERE DEL CAMPIONATO!

33′ Nuova sostituzione per il Pietra: esce un applauditissimo Dominici per Santiago Szerdi.

30′ Lorenzo Insolito per Simone Guaraglia, questa la mossa di Pisano.

27′ Sparma! Il Ventimiglia va in gol grazie ad un guizzo del suo numero 7. Cambio intanto tra i frontalieri: fuori Musumarra per Oliveri.

25′ Insolito mette una bella palla in mezzo su punizione per la testa di Dominici: Scogliamiglio va in presa bassa, Pisano intanto chiama calma.

18′ Pisano inserisce Rovere per Mehmetaj, abbracciato dal tecnico biancoceleste.

16′ Ancora Insolito lanciato a rete con l’estremo difensore ospite provvidenziale per negare il poker: ma come gioca il Pietra!

15′ Il Pietra non vuole accontentarsi e va vicino al 4-0 sempre con Insolito: Scogliamiglio fa muro, Ventimiglia in difficoltà.

14′ Primo cambio del Ventimiglia: fuori Rea per Akkioui.

13′ Insolito cala il tris! Altra grandisisma azione dei ragazzi di Pisano che manda il numero 7 a depositare in rete a pochi passi. Esulta tutto l’impianto, ormai per l’ Eccellenza è solo questione di minuti: che annata del Pietra!

5′ Dominici avanza pericolosamente e cerca di mettere un pallone in mezzo. L’intento è buono ma Insolito, accorgendosi di non poter impattare a rete, decide di stoppare e controllarla meglio uscendo e rientrando nuovamente in area di rigore. Grande scelta su cui poi conclusione deve disimpegnarsi Scogliamiglio.

Incomincia la ripresa!

Secondo tempo

45′ +1′ Fine primo tempo: è il Pietra ad essere avanti nel punteggio.

45′ Viene ammonito Ventre e viene annunciato un minuto di recupero.

42′ Mehmetaj raddoppia! Splendida giocata di Insolito che riesce a servire in profondità Dominici che, a sua volta, mette in mezzo un rasoterra preciso sui piedi del numero 11. Ora il Pietra è sempre più in Eccellenza.



40′ Fase molto equilibrata del match, con entrambe le squadre pericolose nelle zone nevralgiche del campo con voglia di creare occasioni da rete.

32′ Ci prova su punizioine Insolito non trovando però lo specchio della porta.

27′ Il Ventimiglia sta giocando una buona partita e infatti continua ad essere pericoloso in zona offensiva. Minuti vibranti, come prevedibile, di un match vibrante.

24′ Insolito! Sempre Gianmarco Insolito! Il vantaggio del Pietra! Il numero 7 stoppa la sfera lanciata dalla difesa e la mette dentro: gol pesantissimo, tra l’Eccellenza e il Pietra Ligure c’è anche un giocatore dal talento cristallino.

21′ 4arata in tuffo di Scogliamiglio su Odasso! Il centrocampista calcia una bella conclusione da fuori area, l’estremo difensore salva i suoi con un bell’intevento.

20′ Gran palla di Andreetto dalla destra che va verso la direzione di Mehmetaj, andato verso il secondo palo: l’attaccante non colpisce verso la porta, il portiere ringrazia.

17′ Grande giocata di Dominici che scappa in velocità su Schittzer ed entra in area con un altro scatto. Palla poi a Varaldo che serve successivamente Puddu alla conclusione dal limite: tentativo alto ma il Pietra sta giocando bene.

12′ Musumarra si libera della marcatura di Andreetto e calcia verso la porta dal limite dell’area: Vernice è bravo a bloccare la sfera.

10′ Pressing da diavolo del Pietra che riesce nell’intento di mandare in confusione la difesa frontaliera. Sul pallone si avventa Insolito che scarta due avversari ma viene poi fermato sul più bello, quello della conclusione.

6′ Ci prova anche Rea ma anche il suo pallone finisce fuori.

5′ Primi cinque minuti vibranti a livello di intensità: si respira voglia di fare calcio. Insolito ha tentato una conclusione da fuori che poi si è spenta a lato.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 6 Corciulo, 7 Insolito, 8 Puddu, 9 Dominici, 11 Mehmetaj, 14 Guaraglia, 16 Varaldo, 17 Odasso. A disposizione di mister Pisano ci sono: 12 Duberti, 4 Fiorenzo, 5 Aicardi, 10 Rovere, 13 Szerdi, 15 D’Aprile, 18 Insolito L, 19 Bolia, 20 Asteggiante.

Ventimiglia: 1 Scogliamiglio, 2 Schittzer, 3 Rea, 4 Peirano, 5 Musumarra, 6 Ierace, 7 Sparma, 8 Addiego, 9 Gambacorca, 10 Ventre, 11 Ala. A disposizione di mister Massullo ci sono: 12 Handerbache, 13 Verardi, 14 Oliveri, 15 Akkioui, 16 Bacigaluppi, 17 Verbicaro, 18 Bertone, 19 Allegro.

Arbitra l’incontro il signo Ucci di Genova, coadiuvato da Bondi e Biggi della medesima sezione.

Pietra Ligure. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio “Giacomo De Vincenzi”. Oggi una bella giornata tra sole e nuvole è il perfetto scenario per una partita dal significativo valore: è Pietra contro Ventimiglia, è il primo match point stagionale vero e proprio a disposizione degli uomini di Pisano per il ritorno in Eccellenza. La vittoria varrebbe da sentenza, ma potrebbe addirittura bastare un pareggio o una sconfitta se non vincesse il Serra Riccò in trasferta contro il Borzoli. I frontalieri sono una squadra sempre ostica, ancora in corsa per la zona playoff, quindi si aspettano senza dubbio novanta minuti di fuoco: i biancocelesti vogliono guadagnarsi la festa di una stagione da incorniciare.