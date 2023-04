Il Pietra Ligure saluta la Promozione con una vittoria: Sampierdarenese battuta, ora è festa Eccellenza

PIETRA 3 (63′ Mehmetaj, 65′ Blanstein, 71 rig Battuello) vs SAMPDIERDARENESE 2 (25′ Chiarabini, 85′ Fiorucci)



45’+3′ Finisce qui!

45′ Tre minuti di recupero, poi sarà festa biancoceleste per l’Eccellenza.

40′ Accorcia la Sampierdarenese con Fiorucci: 3-2 a Pietra.

38′ Minuti di sostituzioni questi: Bolia lascia il campo ad Asteggiante.

35′ Fuori Fassi per Signorastri, cambia anche Pittaluga.

31′ Fiorenzo per Guaraglia, ecco la nuova mossa di Pisano.

27′ Esce Battuello per…Vernice! Il portiere entra in campo come attaccante e con la numero 10!

24′ Calcio di rigore per il Pietra! Sul dischetto va Battuello…rete! 3-1

19′ Incredibile ribaltone, ora è il Pietra ad essere avanti! Blanstein va a segno e porta i suoi in vantaggio.

17′ Mehmetaj! L’attaccante deposita in rete da pochi passi: 1-1!

15′ Tre cambi per la Sampierdarenese e uno per il Pietra: Pittaluga rileva De Simone, Morani e Angeri per Pittaluga, Costa e Parodi. Pisano, invece, inserisce Aicardi per D’Aprile.

12′ Angeri sfiora il raddoppio! Il suo tentativo finisce fuori di pochissimo: ottima prestazione dei genovesi.

7′ Cadenasso spreca la palla del 2-0 mettendo fuori un pallone colpito di testa.

Partiti con la ripresa!

Secondo tempo

45’+2′ Bel colpo di testa di Morani che su corner va vicino ad impattare in rete. Termina qui il primo tempo.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

37′ D’Aprile viene steso da De Simone e viene ammonito. Non riesce a proseguire Gallo, al suo posto entra Salmaso.

35′ Partita interessante sotto l’aspetto tecnico ma non così esaltante da vedere.

25′ Chiarabini! Sampierdarenese in vantaggio! Serpentina letale del numero 7 che poi impreziosisce con la rete: 1-0 per i genovesi

24′ Occasione per la Sampierdarenese! Mastrogiovanni salta Bolia in area e si accentra per il tiro: pallone alto di poco, brivido per il Pietra.

17′ Fiorucci tenta la conclusione da fuori: Duberti si allunga bene e riesce a bloccare la sfera ben indirizzata all’angolino.

12′ Mehmetaj stoppa e scarica un pallone per l’attaccante argentino: conclusione che finisce tra le braccia di Bellanova, ma una bella iniziativa.

5′ Blastein perde un velenoso pallone al limite dell’area permettendo ad Angeri di penetrarvici. Ayalas mura in corner la sua conclisione con il corpo.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

Pietra: 12 Duberti, 3 Pili, 5 Ayalas, 6 Corciulo, 8 Puddu, 9 Battuello, 11 Mehmetaj, 14 Guaraglia, 15 D’Aprile, 19 Bolia, 20 Blanstein. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: 1 Barelli, 2 Andreetto, 4 Ponzo, 7 Asteggiante, 10 Vernice, 13 Aicardi, 16 Varaldo, 17 Praino, 18 Fiorenzo.

Sampierdarenese: 1 Bellanova, 2 Bruni, 3 Cadenasso, 4 Gallo, 5 De Simone, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini, 8 Morani, 9 Fiorucci, 10 Angeri, 11 Fassi. A disposizione di mister Roberto Pittaluga ci sono: 12 Massone, 13 Signorastri, 14 Costa, 15 Salmaso, 16 Biagini, 17 Pittaluga, 18 Parodi.

Arbitra l’incontro il signor Gianluca Sanguinetti della sezione di La Spezia, coadiuvato da Simone Colella (Imperia) e Mario Preci (Savona).

Pietra Ligure. Buon pomeriggio a tutti e buon calcio dallo stadio Giacomo Devincenzi. Una domenica di fine aprile per consacrare definitivamente la stagione della squadra di Mario Pisano, promossa in Eccellenza con numeri da schiacciasassi, venendo premiata al termine dell’incontro. Di fronte però c’è la Sampierdarenese di Pittaluga che cercherà di concludere al meglio un campionato giocato da neopromossa ma con ottimi ritmi: l’obiettivo playoff è ancora raggiungibile.