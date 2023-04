Promozione, la Praese si prende la rivincita e batte 3-1 la Carcarese

PRAESE – CARCARESE 3-1 (42’ Fedri, 64’ Bianchi, 84’ Curabba)

48’ Triplice fischio, è vittoria della Praese

41’ Monte per Gaggero

40’ TRIS! Rosati ruba palla a Moretti al limite e con il destro segna il terzo gol dei locali

38’ GOOOOOL! Cross di Rosati dalla destra, Curabba piazza di testa

36’ È il turno di Alberti al posto di Stabile

30’ Escono Canaparo e Flachi, entrano Frumento e Curabba

23’ un cambio per parte: Rosati per Fedri e Dematteis per Bianchi

19’ PARI! Bianchi riceve da Alò e di testa infila l’1 a 1

16’ Grande occasione per Basso: a tu per tu con il portiere calcia, ma Ghizzardi c’è e manda in angolo con un gran intervento

15’ Filtrante perfetto di Moretti per Basso che in area tenta lo slalom in mezzo a due difensori ma viene bloccato

9’ Primo cambio del match: fuori D’Amoia per Amedeo

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo

42’ GOOOOOL! Gran palla di Flachi che trova in area Fedri: il numero 9 controlla e da posizione ravvicinata imbuca Delfino

38’ Gran botta dalla distanza di Gaggero, il suo destro si schianta sulla TRAVERSA

34’ Altra occasione sfumata dalla Praese: cross dalla sinistra di Gaggero, Fedri solo in area manda sopra la traversa di testa

29’ Punizione dalla linea laterale dell’area, Moretti calcia direttamente in porta, di poco sopra la traversa

24’ Flachi serve Gaggero in area che con il diagonale colpisce il PALO

23’ Bianchi mette in area dalla sinistra, Freccero di tacco prova a servire sbasso che viene contrastato da un difensore locale

19’ Cross dalla destra di Bonifacino, Bianchi in tuffo cerca di colpire di testa, ma non ci arriva

13’ Gaggero in area per Flachi che si libera dell’avversario e la mette sul secondo palo, dove Fedri, tutto solo, di testa manda sul fondo. Grande occasione sprecata

8’ Diagonale dalla destra di Fedri, Delfino si oppone con i piedi

6’ Gaggero crossa sul secondo palo per Flachi che di testa non riesce a centrare la porta: palla alta

4’ Rischio per la Praese, Freccero in area calcia a fil di palo

3’ Dal limite cross di Flachi sul secondo Paolo per Stabile che non ci arriva

Si parte alle 15:00

Genova. Ogni volta che questa stagione la Carcarese ha affrontato la Praese ha dato il meglio di sé, due i precedenti quest’anno (uno in campionato, l’altro nella semifinale di Coppa Italia) in cui i valbormidesi sono andati a segno per ben sei volte e hanno portato a casa la vittoria (una volta per 3 a 1, l’altra per 3 a 0).

Entrambe le sfide sono andate in scena al Candido Corrent di Carcare, oggi invece i genovesi avranno dalla loro il fattore campo. Si gioca infatti al Ferrando Baciccia. E la posta in palio è sicuramente più alta per gli uomini di Carletti. In caso di vittoria, infatti, andrebbero direttamente in finale playoff contro il Serra Riccò, altrimenti (sempre che il Borzoli batta il Ceriale), la Praese dovrà affrontare anche l’altra squadra gialloblù.

La Carcarese invece non ha più nulla da chiedere al campionato, se non cercare di mantenere la propria posizione in classica o migliorarla di un posto, chiudendo settima. Certo è che una vittoria aiuterebbe anche il morale in vista della finale di Coppa Italia che i biancorossi giocheranno domenica 7 maggio al Gambino di Arenzano contro il Golfo Paradiso.

FORMAZIONI

PRAESE: Ghizzardi, Lo Vecchio, D’Amoia, Cristofaro, Albertoni, Raso, Flachi, Stabile, Fedri, Morando, Gaggero. A disp.: Scatolini, Alberti, Amedeo, Andreoni, Monte, Venza, Curabba, Rosati, Bruzzone. All. Fabio Carletti

CARCARESE: Delfino, Gavarone, Moretti, Bonifacino, Spozio, Revello, Alò, Freccero, Basso, Canaparo, Bianchi. A disp.: Giribaldi, Briano, Brovida, Manfredi, Croce, Dematteis, Frumento, Brignone. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Giacomo Failla di Genova

ASSISTENTI: Denise Zanone di Chiavari e Gezim Rushanaj di Genova