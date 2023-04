Promozione, Golfo Dianese vs Carcarese: Brignone e Brovida la decidono

GOLFO DIANESE – CARCARESE 0-2 (60’ Brignone, 75’ Brovida)

49’ Triplice fischio, vittoria della Carcarese

45’ 4 minuti di recupero

44’ Osinaga lascia il campo per Islahi

36’ Brovida serve Moretti che calcia sul primo palo, Toja è bravo a coprire la porta

35’ Un cambio per parte: per la Golfo Dianese fuori Casassa per Bruna e per la Carcarese esce Brignone per Dematteis

31’ Gavarone rileva Bianchi

30’ GOOOOOOL! Lancio per Brignone che avanza sulla sinistra e crossa in area per Brovida: all’esterno biancorosso non resta che appoggiare in rete a porta vuota

22’ Canaparo, spalle alla porta, appoggia per Alò che dal limite serve di prima Brovida sul secondo palo: il diagonale dell’11 biancorosso non è preciso e si spegne sul fondo

21’ Li Causi lascia spazio a Delice

19’ Azione insistita della Carcarese che si conclude con il destro dalla distanza del neo entrato Revello: la palla finisce sul fondo

16’ Doppio cambio per la Carcarese: dentro Revello e Moretti, fuori Bertoni e Manfredi

15’ GOOOOOOL! Bella triangolazione tra Brovida e Brignone, quest’ultimo riceve dal fondo e di prima imbuca Toja

13’ Favale duro su Bianchi, giallo anche per lui

11’ Corner dalla destra per la Golfo Dianese, Bertoli colpisce di testa, deviazione della difesa biancorossa, palla di poco a lato

2’ Parte subito forte la Carcarese con Brovida che a tu per tu con Toja lascia partire il rasoterra e colpisce il palo esterno

1’ Via alla ripresa, per la Golfo subito un cambio: entra Bertoli e esce Costamagna

SECONDO TEMPO

46’ Fine primo tempo a reti bianche

43’ Corner di Brovida, colpo di testa di Brignone che esce di pochissimo

42’ altro cartellino: ammonito anche Osinaga falloso su Brovida

41’ Punizione di Brovida sul secondo palo, dove colpisce di prima Canaparo: palla sul fondo

39’ Cartellino giallo anche per Bertoni, per trattenuta Mrahi

35’ Ammonito anche Manfredi, falloso su Spinelli

34’ Giallo per Casassa che entra in scivolata su Mombelloni

32’ Partita in stallo, nulla da segnalare negli ultimi minuti

21’ Corner per la Golfo Dianese: incornata di Mehmetaj che sorprende Delfino, il quale riesce a deviare in angolo

20’ Tirocross dalla sinistra di Bertoni che sfiora l’incrocio dei pali

15’ Cross di Spinelli dalla destra, Mrahi da posizione centrale calcia, senza fare potenza alla conclusione: Delfino fa suo il pallone

9’ Punizione per la Carcarese dal limite: mancino a giro di Brignone che finisce di poco a lato

8’ Ammonito Casassa che al limite commette fallo su Canaparo

3’ Osinaga entra in area dalla sinistra e lascia partire il diagonale, Delfino blocca

Si parte alle 15:03

Diano Marina. Dopo la grande prestazione contro la capolista Pietra Ligure, trasferta lunga per la Carcarese che oggi affronterà al Valdimiro Marengo la Golfo Dianese, fischio d’inizio alle 15.

I valbormidesi ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato (sono matematicamente salvi e i playoff non sono più raggiungili), ma vogliono comunque onorare fino all’ultimo la competizione. Diversa invece la situazione dei rossoblu che sono in piena lotta salvezza.

Quindici sono i punti conquistati fino ad oggi dagli imperiesi che, a tre giornate dalla fine, si trovano a +4 dalla Baia Alassio, ultima della classe, e a -3 dalla terz’ultima Ospedaletti. Importante quindi per i padroni di casa mettere punti in cantiere per mantenere le dovute distanze dalle vespe ed evitare così la retrocessione diretta. Ma anche per rimanere ancora in corsa per i playout riducendo il gap dalle avversarie (in caso di più di 6 punti – come accede oggi – non accederebbero alla fase successiva).

All’andata la sfida era terminata 2 a 0 per la Carcarese, grazie alle doppietta di Brignone.

FORMAZIONI

GOLFO DIANESE: Toja, Costamagna, Osinaga, Favale, Lufi, Mrahi, Arrigo, Casassa, Mehmetaj, Li Causi, Spinelli. A disp.: Sanago, Bertoli, Dematteis S., Delice, Tamborino, Giorgini, Islahi, Gashi, Bruna. All. Fabio Ghigliazza

CARCARESE: Delfino, Bianchi, Mombelloni, Croce, Alò, Manfredi, Freccero, Bertoni, Canaparo, Brignone, Bianchi. A disp.: Giribaldi, Frumento, Bonifacino, Gavarone, Moretti, Dematteis, Revello, Spozio. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Christian Bergonzi di Savona

ASSISTENTI: Osama Chamchi e Oba Ntakirutimana di Savona