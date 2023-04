Processo Ponte Morandi, dopo il crollo relazione su pensilina di un casello più volte modificata: “Era ingiustificatamente allarmistica”

Genova. Secondo la tesi della Procura di Genova la “politica di ammorbidimento” adottata da Spea nei confronti di relazioni tecniche “sgradite” o “allarmistiche” per la committente Aspi era il normale modus operandi della società controllata di Autostrade e sarebbe proseguito anche dopo il crollo del ponte Morandi.

Per questo al centro dell’udienza di questa mattina la Procura ha portato un episodio relativo alle ispezioni sulla pensilina di un casello autostradale in capo al tronco nove, il casello di Fadalto, dopo la tempesta Vaia che si era abbattuta sulla zona creando svariati danni alla fine di ottobre del 2018. Ad Alberto Zannini, ispettore di Spea era stata commissionata un’ispezione straordinaria visto che le pensiline dei caselli autostradali non facevano parte della convenzione di Spea con Aspi per valutare che la struttura non avesse subito danni strutturali.

L’ispettore fece una prima relazione in cui faceva notare che la parte in legno aveva subito fessurazioni e che in caso di un nuovo evento calamitoso o comunque in condizioni di molto vento, c’era il rischio che cadessero grossi pezzi di legno. La relazione di Zannini venne inviata al suo diretto superiore Alessandro Caloisi che a sua volta la spedì a Roma a Marco Vezil (imputato nel processo per il crollo del viadotto e responsabile dell’ufficio di SPEA Coordinamento Direzione Lavori). Quest’ultimo chiamò direttamente Zannini chiedendogli alcune modifiche. Il documento fu modificato anche da Mario Marchegiani, sottoposto gerarchicamente a Vezil, e di quella relazione furono scritte ben sette differenti versioni.

“Io avevo scritto che in caso di condizioni meteo avverse c’era il rischio di distacchi di pezzi della trave di legno – ha spiegato oggi in aula Zannini – e per questo che era necessario in caso di maltempo monitorarla costantemente, quando vidi la relazione arrivata da Roma modificata, la modificai a mia volta perché visto che una parte delle conclusioni era sparita, a mia tutela, la riscrissi in modo da delimitare la mia competenza non era quella di trarre conclusioni sulla necessità di chiudere o meno il casello del casello”.

Una relazione ammorbidita secondo la tesi della Procura ma lo stesso Zannini, che lavora tutt’ora in Spea come gli altri due testimoni sentiti oggi, al termine dell’udienza, ha sottolineato intervistato dalle tv, di aver vissuto quella lunga interlocuzione con documenti modificati “come una normale mediazione fra persone che lavorano”.

Alessandro Caloisi nella sua deposizione immediatamente successiva a quella di Zannini, dopo una contestazione del pm, ha confermato quanto aveva detto alla guardia di finanza vale a dire che ”Vezil ci chiede di modificare la relazione perché la sua preoccupazione era che Aspi avrebbe poi dovuto chiudere il casello”.

Poi è stata la volta di Marco Marchegiani, autore materiale di alcune delle modifiche suggerite da Vezil ha spiegato che “concordavo con lui sul fatto che alcune espressioni fossero troppo allarmistiche nel senso che scritte in quel modo e non ben motivate avrebbero indotto Aspi a chiudere il casello chiedendoci però immediatamente ulteriori dettagli”.

Il teste Marchegiani è stato oggetto di alcune contestazioni da parte del pm Cotugno rispetto alle dichiarazioni rilasciate alla guardia di finanza sul fatto che c’erano state tensioni tra Zannini e Vezil dopo la telefonata con le richieste di modifiche ma in aula oggi ha corretto il tiro: “Io quella telefonata non l’ho mai sentita, se l’ho dichiarato vuol dire che mi sono sbagliato perché quella poteva solo essere una mia supposizione visto che conoscevo il carattere di Zannini e quello di Vezil”.

E poi ha ribadito di concordare con Vezil sulla necessità di riscrivere quella relazione: “Aspi leggendo la prima versione dove si parlava di una struttura “al di sotto dello standard di sicurezza” lo avrebbe chiuso pretendendo maggiori spiegazioni e secondo me non si deve arrivare a indurre una chiusura sulla base di un allarmismo eccessivamente cautelativo”.

Al teste Zannini l’avvocato Francesco Del Deo, che difende due ispettori di Spea, ha mostrato il viadotto Fadalto, sempre relativo al tronco 9 dove lavorava il teste, e altro olte 50 metri e ha chiesto come venissero fatte le ispezioni: “Le trimestrali erano visive quindi a piedi o con il binocolo ma il binocolo era uno strumento corretto anche per le ispezioni annuali – ha detto – quando non c’erano dei by bridge disponibili”. Obiettivo del difensore è stato, ancora una volta, mostrare come ovunque gli ispettori facevo le ispezioni sulla base di quanto previsto dal manuale e anche dei mezzi speciali messi a disposizione dall’azienda.