Savona. La Processione del Venerdì Santo si fa. E’ questa la decisione presa alle 18 in un vertice tra le varie realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento. I modelli meteorologici elaborati nelle ultime ore, evidentemente, hanno rassicurato il Priorato Generale delle Confraternite del centro storico, convincendo a dare il “via libera” all’uscita delle casse dagli oratori.

”Un raggio di sole ci sorride – ha annunciato il Priore – quindi andiamo. Fino alle 16 siamo stati in collegamento con il servizio meteo di Arpal, però abbiamo visto che ormai è tutto completamente sgombro. A breve il cielo dovrebbe essere perfettamente sereno. Mi auguro non ci sia una nuvola fantozziana che ci perseguita…” ha concluso con un po’ di scaramanzia.

Avrà dunque luogo – salvo colpi di scena dell’ultimo minuto – la tradizionale processione del Venerdì Santo, evento di fede e devozione popolare che dopo sette anni tornerà lungo le vie e nelle piazze simbolo della città. Dopo i timori degli ultimi giorni, con il rischio di “cancellazione” legato alla pioggia (le casse non possono bagnarsi), i savonesi sono quindi pronti a rivivere un evento che non si svolgeva ormai dal 2016: nel 2018 fu proprio il meteo a impedirne lo svolgimento, mentre dal 2020 non è stato possibile a causa, ovviamente, della pandemia di Covid-19.

Che l’attesa in città sia forte lo ha testimoniato martedì sera la prova generale dei “Mottetti”: un folto pubblico di spettatori ha gremito la Chiesa parrocchiale San Francesco da Paola, in piazza Bologna, nel quartiere Villapiana, ascoltando i brani che dovrebbero essere eseguiti durante la Processione del Venerdì Santo. Il gruppo corale orchestrale ha fatto risuonare le suggestive note di “Jesu”, “Saevo” e “Crucem tuam”, composti nell’Ottocento appositamente per la manifestazione ed eseguiti solo in tale occasione.

IVG seguirà l’intera manifestazione in diretta, sia video (sulla pagina Facebook) che testuale su questo sito.

Processione del Venerdì Santo a Savona, le foto dell’edizione 2023

IL PROGRAMMA DELLA PROCESSIONE

Quest’anno il turno di Priorato Generale spetta alle “cappe blu” della Confraternita Nostra Signora di Castello, che aprirà e chiuderà il corteo sacro con la propria Croce di Passione e l’Arca della Santa Croce.

La processione partirà alle ore 20:30 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta e proseguirà in via Caboto, piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV. “Notizia dell’ultima ora” è che a portare la settecentesca “cassa” lignea del “Cristo legato al palo”, custodita nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, saranno i portatori della comunità indiana del Kerala, residente nel territorio savonese.

Mentre le “casse” entreranno in piazza Sisto IV don Giovanni Margara le descriverà e farà un breve commento. Al termine il vescovo Calogero Marino impartirà la benedizione con la reliquia della Santa Croce dal balcone del Municipio. I gruppi corali e strumentali che animeranno l’evento sarà statico in via Paleocapa, all’altezza di via Pia.