Savona. Il ritorno della Processione del Venerdì Santo a Savona con migliaia di fedeli per le strade cittadine ha riacceso anche ricordi e spirito di amarcord, rilanciati anche nel corso della diretta di IVG.it dell’atteso evento religioso.

“Ecco la foto di quando conducevo la cassa della Fustigazione (sono in basso con in mano il martelletto). E’ del 1953, settant’anni fa…Avevo 21 anni…” scrive alla nostra redazione Carlo Alberto de Ruvo, ingegnere in pensione ora residente a San Donato Milanese.

“Allora la cassa era praticamente riservata agli studenti universitari che oltre a portarle e condurla si pagavano le quote dell’addobbo floreale. Vorrei far rilevare che il numero dei portatori era di 19, quindi avevamo pochissimi cambi cosi’ come non ne avevano le altre casse, non come adesso dove alcune casse hanno il triplo di portatori necessari. Differenze evidenti tra la processione di allora e l’attuale e’ la diminuzione dei crocifissi portati da una singola persona. Allora ce ne erano almeno quattro così come le bande musicali”.

“La cassa della Deposizione non aveva ricambi ma a portarla erano i camalli del porto”.

“Si diceva che negli anni precedenti usassero trasportare anche una damigiana di vino infilata sotto la statua da cui con una “cantabrunna” (tubo flessibile) attingessero a turni durante le soste. Comunque omaggio ai portatori di mezz’eta odierni che si sono sorbiti una fatica per loro inusitata”.

guarda tutte le foto 84



Processione del Venerdì Santo a Savona, le foto dell’edizione 2023

“Nel mio ricordo gli addobbi floreali di allora erano più abbondanti in fiori, prevalentemente in garofani e rose”.

“Non conosco il metodo di alimentazione delle lampadine delle candele attuali ma so che allora si faceva uso delle maledettissime, perché pesantissime, batterie delle Ferrovie che venivano usare normalmente sui vagoni ferroviari. Le andavano a prelevare alla stazione non so con quale autorizzazione che però c’era”.

“Infine: allora al passaggio delle casse qualcheduno ancora si faceva il segno della croce…” conclude il nostro lettore. E come lui altri sono tornati indietro nel tempo e hanno rivissuto le emozioni della storica processione savonese.