Processione Venerdì Santo a Savona, incognita meteo: si deciderà venerdì alle 18

Savona. Fervono in città i preparativi per la tradizionale processione del Venerdì Santo, evento di fede e devozione popolare organizzato dal Priorato Generale delle Confraternite del centro storico, che dopo sette anni dovrebbe tornare lungo le vie e nelle piazze simbolo della città. Il condizionale è legato alle previsioni meteo: nelle ultime ore, infatti, si sta facendo largo il timore che la pioggia costringa anche quest’anno a “cancellare” la processione.

Le voci su un possibile annullamento della manifestazione hanno iniziato a rimbalzare già ieri sui social network, e nelle ultime ore si stanno facendo sempre più forti. In realtà, però, al momento non c’è nulla di deciso: le valutazioni finali verranno fatte soltanto domani alle 18, ossia l’ultimo orario utile prima che la mastodontica “macchina” della processione si metta definitivamente in moto.

Sarà un vertice ad hoc tra le varie realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento a decidere all’ultimo istante. Fino a domani pomeriggio, quindi, non ci sarà alcuna certezza né sullo svolgimento né sull’annullamento: sarà cruciale lo sviluppo delle condizioni meteo nelle ultime ore. In caso di maltempo la processione non potrà svolgersi e gli oratori rimarranno aperti fino alle ore 23.

Non resta dunque che tenere il naso all’insù, oppure incollato alle app di meteo, e incrociare le dita. Che l’attesa in città per un evento che manca ormai da 7 anni sia forte lo ha testimoniato martedì sera la prova generale dei “Mottetti”: un folto pubblico di spettatori ha gremito la Chiesa parrocchiale San Francesco da Paola, in piazza Bologna, nel quartiere Villapiana, ascoltando i brani che dovrebbero essere eseguiti durante la Processione del Venerdì Santo. Il gruppo corale orchestrale ha fatto risuonare le suggestive note di “Jesu”, “Saevo” e “Crucem tuam”, composti nell’Ottocento appositamente per la manifestazione ed eseguiti solo in tale occasione.

IL PROGRAMMA DELLA PROCESSIONE

Quest’anno il turno di Priorato Generale spetta alle “cappe blu” della Confraternita Nostra Signora di Castello, che aprirà e chiuderà il corteo sacro con la propria Croce di Passione e l’Arca della Santa Croce.

La processione dovrebbe partire alle ore 20:30 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta e proseguire in via Caboto, piazza Cavallotti, via Gramsci, piazza Leon Pancaldo, via Paleocapa, corso Italia, piazza Sisto IV. “Notizia dell’ultima ora” è che a portare la settecentesca “cassa” lignea del “Cristo legato al palo”, custodita nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla, saranno i portatori della comunità indiana del Kerala, residente nel territorio savonese.

Mentre le “casse” entreranno in piazza Sisto IV don Giovanni Margara le descriverà e farà un breve commento. Al termine il vescovo Calogero Marino impartirà la benedizione con la reliquia della Santa Croce dal balcone del Municipio. I gruppi corali e strumentali che animeranno l’evento sarà statico in via Paleocapa, all’altezza di via Pia.