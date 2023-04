Principio d’incendio boschivo a Garlenda: intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero

Garlenda. Principio di incendio boschivo questo pomeriggio a Garlenda, in regione Paravenna.

In fumo circa 80 ettari di terreno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha limitato a un’area relativamente ristretta le fiamme. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero che ha fatto 5 lanci.

Non sono ancora note le cause. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri forestati per individuare l’origine delle fiamme.

Secondo quanto riferito, fortunatamente, non risultano coinvolte né abitazioni né persone.