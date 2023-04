Primo Maggio, il segretario Pasa (Cgil): “Mobilitazione per il lavoro stabile e sicuro”

Savona. C’è un filo rosso che tiene insieme la Festa della Liberazione del 25 aprile , la Festa della Repubblica del 2 giugno e il Primo maggio festa dei lavoratori e quest’anno le tre mobilitazioni nazionali unitarie di maggio con le manifestazioni a Bologna il 6 maggio , Milano il 13 maggio e Napoli il 20 maggio.

“Stiamo facendo anche a Savona e provincia le assemblee in tutti i luoghi di lavoro, da quelli classici industriali, agli ospedali, ai centri commerciali, logistici e le leghe dei Pensionati. Stiamo parlando con tutte le persone perché è il momento di mobilitarci per portare a casa dei risultati concreti e di cambiare le politiche sociali ed economiche che il governo si appresta a mettere in campo , perché sono scelte sbagliate” afferma il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“Le priorità sono i salari, il fisco, la sanità, i morti sul lavoro – la provincia di Savona è maglia nera in Liguria per numero di morti e percentuale di denunce di infortuni e malattie professionali rispetto alla popolazione- e la precarietà – in provincia di Savona il 90% dei nuovi occupati ha un contratto precario che colpisce i giovani “che continuano ad andarsene dal nostro paese”.

Per raggiungere questi obiettivi “occorre preparare un terreno che unisca tutto il mondo del lavoro, dai giovani e precari fino ai pensionati, perché le politiche attuali stanno facendo tornare indietro il nostro paese” aggiunge ancora l’esponente sindacale.

Tutti temi, compresa l’istruzione, “su cui non ci sono confronti aperti e sui quali anche il Documento di programmazione economica non dà risposte. Il governo non ha messo un euro per il rinnovo dei contratti pubblici”, mentre “è sotto gli occhi di tutti che abbiamo un’inflazione tra le più alte in Europa e i salari tra i più bassi in Europa”.

Quindi “il Primo Maggio per noi significa lanciare questa mobilitazione e non a caso abbiamo deciso di mettere al centro i 75 anni della Costituzione perché la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, mentre oggi sembra fondata piuttosto sullo sfruttamento e sulla precarietà del lavoro e queste cose vanno sostanzialmente cambiate” conclude Pasa.