Prima Categoria, Letimbro salva. Mister Oliva: “Zero rimborsi, ambiente sano: ecco la nostra forza”

La stagione della Letimbro è stata a tre volti. Benissimo all’inizio, una flessione centrale e infine un exploit che è valso la salvezza diretta. Un salvezza che “vale doppio” visto che per l’errore sul tesseramento del giocatore Jacopo Ottonello la squadra ha subito una penalizzazione di 6 punti in classifica. Nonostante ciò, il vantaggio di 5 punti sulla Priamar Liguria ha permesso ai gialloblù di festeggiare. Cosa rende orgogliosi mister Maurizio Oliva e tutto il sodalizio è l’aver mantenuto ancora una volta una categoria importante – per un club senza campo in gestione e settore giovanile – senza rimborsi, a differenza di buona parte delle altre società.

“Abbiamo disputato un grande calcio in queste ultime giornate – commenta mister Maurizio Oliva – e abbiamo meritato la salvezza. Il 6 a 2 con il Quiliano&Valleggia già campione? Ovvio, loro hanno dato spazio a qualche giocatore che ha giocato meno ma non hanno regalato nulla. Anzi, in alcuni frangenti sono stati vicinissimi a pareggiarla“.

Tre dei sei punti di penalità sono arrivati a campionato finito. “Se la penalizzazione ha dato quella spinta in più per fare tanti punti da poter festeggiare indipendentemente dal verdetto? – prosegue Oliva – No, la penalizzazione ha sempre rappresentanto uno svantaggio perché ci ha impedito di lavorare serenamente e abbiamo sempre guardato alla nostra classifica con incertezza. Inoltre, tutto ciò ha pesato a livello psicologico fin dall’inizio della stagione”.

A inizio anno, tuttavia, la società aveva dichiarato di voler alzare l’asticella rispetto alla corsa salvezza: “Non so se siamo stati troppo ottimisti. Ma credo nella forza di questi ragazzi. Sul campo abbiamo fatto 30 punti e alcune partite le abbiamo letteralmente buttate via negli ultimi minuti. In un campionato così livellato basta poco per fare la differenza. Una cosa importante e non scontata: tutto quello che la Letimbro ha ottenuto lo ha fatto senza dare alcun rimborso spese ai giocatori. Solo i soldi per la benzina per le trasferte. Non penso che molte altre squadre possano dire la stessa cosa. Questa è la filosofia di questa società e la ragione per cui continua ad andare avanti”.

Per il secondo anno consecutivo, le squadre di Savona sono state inserite in un inedito girone con le squadre del ponente genovese: “Il girone con le squadre genovesi mi è piaciuto. Abbiamo conosciuto avversari nuovi e personalmente ho legato con molti allenatori che non conoscevo, in particolare con mister Bazzigalupi del Multedo. Alla fine, raggiungere il ponente genovese – se le autostrade sono libere – richiede poco tempo. Staremo a vedere se si continuerà così e se torneremo a giocare in Val Bormida. Lo scorso anno il livello del campionato era di livello più alto, mentre quest’anno c’erano tante squadre in pochi punti nei pressi della zona play off”.

L’allenatore è dal 2018 alla guida del club gialloblù: “Spero di poter continuare con la Letimbro. Si tratta di una società in cui mi trovo molto bene. Cerchiamo di “ribattere” alle offerte di rimborsi delle altre società offrendo un ambiente sereno dove potersi divertire. La società, guidata dal presidente Vitellaro, vuole crescere ulteriormente. Nelle prossime settimane ci saranno alcune riunioni volte a inserire nell’organigramma societario alcune persone molto note nel panormana calcistico provinciale, che potrebbero aiutarci a crescere sotto numerosi aspetti”.