Prima Categoria, la Priamar vince ed è salva! Un gol di Tuci manda in paradiso i rossoblù

Savona. Non soltanto l’Albenga (squadra che nel pomeriggio ha matematicamente acquisito la certezza di aver vinto il campionato di Eccellenza potendo così festeggiare l’approdo in Serie D), nel pomeriggio anche la Priamar ha celebrato il raggiungimento del proprio obiettivo stagionale.

Dopo la sconfitta rimediata nella gara d’andata dei playout (il match era terminato per 2-1 in favore del Città di Cogoleto), la squadra allenata da Gianfranco Pusceddu era chiamata all’impresa tra le mura amiche del “Felice Levratto”: soltanto la vittoria poteva regalare al sodalizio rossoblù un’altra annata in Prima Categoria.

Alla fine così è stato: le reti di Velez (nel primo tempo) e di Tuci a metà della ripresa hanno permesso alla Priamar di imporsi per 2-1 nei confronti degli avversari, un risultato che, in virtù del miglior piazzamento in classifica, ha permesso a Dalpiaz e compagni di festeggiare il mantenimento della categoria.

Commosso nel post gara mister Pusceddu, allenatore di una squadra cresciuta molta durante la stagione riuscendo ad ottenere una salvezza davvero entusiasmante.