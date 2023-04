Prima Categoria “A”: Millesimo-Pontelungo LIVE: ingauni a caccia dei tre punti per centrare l’obiettivo Promozione

Risultato: Millesimo 1-1 Pontelungo (35’ Torra, 79’ Nardi) [Live]

Al 91’ Moretto prende il posto di Oddone, ancora forze fresche per i locali.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

Al 90’ Franco rileva un dolorante Morielli, finita la benzina per il numero 7 del Millesimo.

All’84’ Testoni prende il posto di Haxhiraj, anche Macchia opta per cambiare ancora qualcosa.

All’82’ Badoino rileva Vignola, cambia ancora il Pontelungo.

All’81’ Sfinjari cerca la porta dal limite dell’area, ma il suo tentativo termina alto.

All’80’ Rovere sfiora la rete che avrebbe portato nuovamente avanti i locali, il Millesimo non vuole saperne di mollare.

Al 79’ la riprende il Pontelungo. Sfinjari recupera un buon pallone trovando la risposta di Rabellino sulla sua conclusione, poi Nardi dà ragione a Zanardini appoggiando in rete a porta spalancata: è 1-1 al Comunale!

Al 78’ Guardone spacca la traversa da due passi, la serie di occasioni sciupate dal Pontelungo inizia ad essere davvero corposa.

Al 75’ Guardone non trova la porta da buona posizione, la porta sembra veramente stregata per la formazione ospite. Nel frattempo Macchia opta per inserire Ciravegna al posto di Raimondo.

Al 74’ Nardi prende il posto di Delfino, cambia ancora mister Zanardini nel tentativo di riprendere la gara.

Al 68’ Schiano spende un fallo tattico per interrompere l’ennesima pericolosa ripartenza del Millesimo, cartellino giallo inevitabile per lui.

Al 65’ mister Macchia opta per sostituire Torra: dentro Rovere al suo posto.

Al 64’ doppia occasione clamorosa per il Pontelungo: Sfinjari manca incredibilmente il bersaglio davanti alla porta, poi Rabellino aiutato dal palo sventa un’altra enorme potenziale occasione per la squadra ospite.

Al 61’ Sfinjari cerca la porta la quale tuttavia quest’oggi sembra stregata per la formazione granata: Rabellino mette in corner, resiste l’1-0 al Comunale.

Al 58’ Sfinjari cade a terra in area di rigore Al 55’ Chariq rileva Perrier, cambia ancora mister Zanardini. Al 54’ Torra sfiora il palo per centimetri: brivido clamoroso per il Pontelungo, Millesimo vicinissimo al raddoppio! Al 53’ Vignola prova a scuotere i suoi, ma Rabellino risponde ancora una volta presente. Al 51’ Torra cerca la doppietta personale con un buona conclusione, ma il suo tentativo viene prontamente bloccato da Breeuwer.

Alle 16.05 prendono il via i secondi 45’. Nessun cambio tra le file dei locali, questo mentre mister Zanardini opta per inserire Schiano e Piotto al posto di Enrico e Greco.

Termina cosí 1-0 un buon primo tempo, una prima frazione che per il momento sta premiando uno stoico e roccioso Millesimo, squadra abile a sfruttare le occasioni concesse in contropiede dagli ospiti.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 43’ esplode la protesta della panchina giallorossa: Torra scappa a Roascio il quale lo sbilancia in campo aperto, ma il direttore di gara indica ad ampi cenni di proseguire. Furiosi mister Macchia e l’intero staff tecnico del Millesimo, resta a terra il numero 10 dei locali.

Al 35’ incredibile al Comunale. Torra scatta sul filo del fuorigioco bruciando la retroguardia granata: scartato Breeuwer e pallone depositato in rete, è 1-0 Millesimo!

Al 27’ Sfinjari calcia nuovamente in maniera pericolosa una punizione da ottima posizione sfiorando l’incrocio dei pali: Pontelungo vicino al vantaggio, brivido per i locali!

Al 18’ si segnala un ottimo avvio del Millesimo, il Pontelungo sembra avvertire oltremodo l’importanza della posta in palio. Al 10’ Delfino cerca il secondo palo, ma la sua conclusione termina a lato. Al 5’ pronti via e Sfinjari cerca immediatamente la porta: Rabellino blocca, poi Torra cerca la rovesciata sul ribaltamento di fronte senza tuttavia trovare grande fortuna. Alle 15.04 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Macchia scendono in campo con Rabellini, Bove (C), F. Negro, Bertuzzo, Ferri, Haxhiraj, Morielli, Gallo, Raimondo, Torra, Oddone.

A disposizione ci sono Castiglia, Barbiero, Negro, Franco, Ciravegna, Moretto, Testoni e Rovere.

Gli ospiti guidati da Zanardini rispondono con Breeuwer, Velaj, Enrico (C), Roascio, Greco, Caputo, Guardone, Vignola, Perrier, Sfinjari, Delfino.

In panchina si accomodano Ferrari, Schiano, Bovio, Nardi, Piotto, Chariq, Badoino, Paltronieri, Giampà.

Presentazione

Millesimo. Oggi pomeriggio presso il “Comunale” Millesimo e Pontelungo si sfidano in occasione della ventiseiesima e ultima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). Gli ingauni necessitano dei tre punti per essere certi di vincere il campionato conquistando la Promozione, obiettivo chiudere il campionato ben figurando invece per i locali.