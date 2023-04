Priamar Liguria, prima stagione tra ‘i grandi’ per Paolo Ghini: “Livello della Prima Categoria sorprendente, vogliamo salvarci”

Savona. Domenica la Priamar Liguria sfiderà il Città di Cogoleto in occasione della gara d’andata dei playout del girone B del campionato di Prima Categoria. La partita, un match in cui entrambe le squadre dovranno cercare di limitare al massimo gli errori per centrare l’obiettivo, vedrà sicuramente tra i protagonisti Paolo Ghini, giovane centrocampista elogiato da Gianfranco Pusceddu per la grande personalità e l’impatto avuto con la prima squadra.

In vista del match non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del classe 2005, ragazzo il quale è intervenuto per raccontare la sua prima stagione ‘tra i grandi’: “Mi trovo davvero bene con la squadra e con il mister. Essendo il più piccolo ho lavorato molto per guadagnare i miei spazi, ma il mio cercare di dare sempre il massimo è stato ripagato con la fiducia dell’allenatore. La nostra stagione è iniziata bene, poi durante la stagione siamo crollati e l’umore era un po’ basso. Abbiamo recuperato alla grande nel finale, ora puntiamo a fare bene in vista dei playout”.

Quali aspettative per la gara contro il Città di Cogoleto? Lo spogliatoio della Priamar sembra avere le idee chiare: “Sicuramente ci aspettiamo di trovare una squadra con grande voglia di vincere. Noi siamo belli agguerriti, non getteremo facilmente la spugna”. In seguito l’intervistato si è raccontato: “Nasco da centrocampista avanzato o trequartista, ma nel ruolo di doppio mediano con Travi ammetto di essermi trovato davvero bene. Il mio compagno mi ha aiutato ad ambientarmi infondendomi molta tranquillità nel giocare, ci completiamo”.

Quale squadra nel futuro di Ghini? “L’anno prossimo vedremo” – la risposta del classe 2005. Infine l’intervistato si è espresso sul livello della Prima Categoria: “Mi aspettavo un campionato più tranquillo, invece l’ho trovato davvero competitivo. Tra noi c’è grande competizione, questo mentre gli avversari sono sempre pronti a lottare su ogni pallone”.