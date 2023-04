Priamar in crescita ma ai play out, Pusceddu: “Voglio chiudere con un successo, non parlo del Savona”

Savona. A inizio stagione pensare a un doppio spareggio play out da posizione di vantaggio poteva essere considerato un buon esito per la Priamar Liguria. A un certo punto dell’annata anche un grande finale. Vista la crescita esponenziale degli ultimi due mesi, invece, c’è il rammarico per una salvezza diretta che era realtà fino al goal del 2 a 2 del Quiliano&Valleggia. Mister Gianfranco Pusceddu non fa drammi ed è ora determinato nel chiudere la stagione e la sua personale carriera alla guida delle prime squadre con un successo.

Nelle ultime 6 giornate, la squadra ha conquistato ben 10 punti. Uno in più di tutti quelli raccolti nelle parti iniziale e centrale del torneo. Anche domenica contro il Quiliano&Valleggia è arrivata una prestazione convincente. “Bella partita – commenta l’allenatore – peccato perché siamo rimasti di nuovo in 10 e siamo andati in difficoltà. Non mi piace recriminare ma i cartellini sono stati distribuiti un po’ a vanvera”. Il riferimento è all’espulsione di un giocatore fondamentale come Daniele Dalpiaz.

Ora match di andata e ritorno contro il Città di Cogoleto, che ha chiuso il campionato con quattro punti di ritardo rispetto ai rossoblù. Con una lunghezza in più di distacco, i genovesi sarebbero retrocessi. “Sarà finale conandata e ritorno, era il nostro obiettivo. Complimenti al Q&V che è campione e non ha lasciato nulla. Il calcio è l’unico sport dove non vince sempre il più forte. Noi stiamo bene fisicamente, il morale è alto perché abbiamo fatto ottime fare giocando alla pari con Masone, Pra’ e Q&V dimostrando grinta e carattere. Siamo sempre andati in gol contro queste squadre. La Pasqua servirà per caricarci mentalmente. Vincerà chi sbaglierà di meno”.

Il nome di Pusceddu è uscito molte volte in questi mesi durante le interviste al presidente del Savona Massimo Cittadino. Tuttavia, i pensieri dell’allenatore sono tutti rivolti al raggiungimento di un traguardo che viste le premesse iniziali sarebbe di grande portata. Il modo migliore per finire il percorso alla guida delle prime squadre: “Assolutamente non parlo di Savona Calcio perché la mia testa e il mio pensiero sono rivolti alla Priamar, mi getterò anima e corpo per questo miracolo sportivo che meritiamo. Le finali si perdono e si vincono, mi auguro di poter dire di aver vinto. Dopo 23 anni spero di chiudere il mio rapporto con le prime squadre con un bel traguardo”.

Tanti giovani si sono messi in mostra quest’anno: “Di tutti i giovani quello che mi ha sorpreso di più come crescita e qualità è Paolo Ghini. Ghini e Travi ci danno qualità trovando spazi dove non ci sono. Mi piace giocare con il doppio play”.