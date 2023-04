Presidio della Uil davanti all’ospedale di Albenga: “Garantire a tutti diritto alla salute, soprattutto alle persone più fragili”

Albenga. La campagna “Articolo 32” promossa da Uil Liguria raggiunge l’ospedale Santa Maria della Misericordia ad Albenga per raccogliere “gli stimoli della cittadinanza ligure sul diritto costituzionale alla salute” con un presidio che si terrà domani, giovedì 6 aprile, a partire dalle 9.30.

“I cittadini del savonese e dell’albenganese vivono da anni sulla propria pelle le mancanze di una sanità con evidenti problemi di strutture ospedaliere e carenza di personale – commentano Alfonso Pittaluga e Sheeba Servetto, segretari confederali della Uil Liguria – Crediamo che il diritto ad una sanità dignitosa e accessibile, non sia solo una questione di buon senso, ma un diritto sancito dalla nostra Costituzione”.

Nel corso del presidio la Uil Liguria distribuirà anche un questionario alla cittadinanza per raccogliere i timori e le perplessità dei liguri in tema di sanità. Il questionario contiene “domande importanti per rilevare le criticità intorno alla sanità ligure”. La Uil rileva la fascia d’età di coloro che rispondono al questionario, la professione, l’accesso alle prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o private, la valutazione sulla qualità di tali prestazioni, le mancanze dei pronto soccorso tra carenza di posti letto, di personale e di presidi sul territorio, presenza ed efficacia del medico di medicina generale e i tempi di attesa nella sanità pubblica. Le persone verranno interrogate anche sulle azioni di miglioramento della sanità pubblica: “Occorre assumere più personale, costruire nuovi e più efficaci ospedali, aumentare le convenzioni con i privati, togliere il numero chiuso alla facoltà di medicina, ridurre il costo dei farmaci, ridurre il costo dei ticket o migliorare l’accoglienza degli utenti? Probabilmente occorrono tutte queste azioni”.

“Gli obiettivi della protesta costruttiva messa in campo dalla Uil, attraverso i criteri della democrazia diretta, è porre l’accento sul diritto costituzionale alla salute – spiegano gli organizzatori Alfonso Pittaluga e Sheeba Servetto, segretari regionali Uil Liguria – In questo caso intendiamo denunciare le criticità della sanità nel savonese e nell’albenganese e illustrare alla stampa le proposte della Uil. Vogliamo che il diritto alla salute sia garantito a tutti, soprattutto alle persone più fragili: lo dice l’articolo 32 della nostra Costituzione e lo diremo ai tantissimi cittadini che interverranno nostra iniziativa”.