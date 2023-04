Presidente Olivieri incontra sindaci del levante savonese: ok a un tavolo permanente per progetti di miglioramento del territorio

Savonese. Viabilità, emergenza idrica, raccolta rifiuti, potenziamento sanitario e servizi di trasporto pubblico. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto oggi con l’associazione territoriale ‘Il Levante Savonese‘, composta da diversi amministratori comunali, e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Ringraziamo il presidente Olivieri per la disponibilità dimostrata – afferma Maurizio Garbarini, sindaco di Albisola Superiore e presidente dell’associazione -. Il nostro gruppo, nato poco più di 2 anni fa, si dimostra sempre più compatto nel portare avanti le istanze del territorio”. A essere presenti all’assemblea anche la maggioranza dei Comuni del levante savonese.

“E’ già consolidato il rapporto con Regione Liguria attraverso il consigliere regionale Alessandro Bozzano, anche nel direttivo del sodalizio e naturale interlocutore del territorio – prosegue Garbarini -. Il Levante Savonese ha ora ottenuto un canale preferenziale con palazzo Nervi. Con il consigliere Sara Brizzo, delegato alla viabilità, rappresentante del territorio all’interno del consiglio provinciale, l’associazione ha ottenuto l’attenzione del presidente Olivieri che si è reso disponibile a instaurare un rapporto di condivisione continuativo“.

Olivieri è stato infatti invitato alla riunione odierna per “condividere con chiarezza esigenze e problemi, tra viabilità, emergenza idrica, potenziamento sanitario e servizi di trasporto pubblico e raccolta dei rifiuti”. In occasione, il presidente della Provincia ha acconsentito ad aprire un tavolo permanente con il levante che si ripeterà con cadenza regolare, per portare avanti progetti e approfondire riflessioni che puntino al miglioramento e al potenziamento di tutto il levante savonese, dal mare all’entroterra.

“La speranza – conclude il Garbarini – è che il Levante Savonese possa allargarsi, accogliendo anche coloro che non hanno ancora compreso la forza di essere uniti, legati dal territorio. Colgo l’occasione per mandare l’in bocca al lupo del gruppo ai candidati che scenderanno in pista a Sassello, con l’augurio che il nuovo sindaco e la sua squadra possano entrare a far parte del Levante Savonese per portare le istanze dei sassellesi sui tavoli istituzionali con la forza di un gruppo unito e coeso”.