Precipita per 6 metri cercando di rientrare in casa, ancora ricoverato in prognosi riservata al Santa Corona

Savona. E’ tuttora ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure in prognosi riservata l’uomo di 50 anni che, ieri pomeriggio, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato sul pianerottolo del palazzo dove vive, in via Milano a Savona.

Secondo quanto riferito dai soccorritori l’uomo, rimasto chiuso fuori dal proprio alloggio in mansarda, avrebbe tentato di entrare dall’esterno. Una volta sul tetto dell’ascensore, però, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato sul pianerottolo sottostante, circa 6 metri più in basso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Savona, oltre alla polizia di Stato. Il ferito è stato portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Nella caduta ha riportato la frattura del bacino e delle gambe e un trauma cranico.

A seconda di come evolverà il quadro clinico, nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposto ad intervento.