Potere e controllo

“Le persone chiedono la libertà di parola come una compensazione per la libertà di pensiero che usano di rado” afferma Søren Kierkegaard; una sentenza che sembra non consentire ulteriori appelli e che, a mio modo di vedere, anche se espressa ben prima dell’invasione dei social, ne anticipa le distorsioni. Una delle controversie alle quali alludo con l’espressione “distorsioni” nasce dalle diverse posizioni circa la libertà di espressione all’interno delle diverse chat, dei social, delle pagine o di come altro si chiamino gli spazi virtuali all’interno dei quali chiunque può pubblicare più o meno qualsiasi cosa. Le limitazioni al riguardo sono eccessive? Troppo lasse? Chi può decidere quali siano lecite e quali lesive della libertà di pensiero? Ho paura che la malinconica affermazione dell’antropologo francese Gustave Le Bon, “Per molti libertà è la facoltà di scegliere le proprie schiavitù”, ben si possa applicare all’idea di libertà che surrettiziamente circola nei social. Quello che vorrei sottolineare è che internet è uno strumento che non richiede alcuna domanda, poiché si pone esso stesso come una esaustiva risposta, può ingenerare nei fruitori la convinzione che, poiché la risposta è già data, sempre la stessa e accettata positivamente da tutti, è possibile che sia quella corretta. Il problema più rilevante è che, se quella è una risposta, ciò significa che chi ne è il ricevente finisce per convincersi di aver posto una domanda che ne è stata la necessaria causa originaria, quella davvero importante per lui che, corroborato dall’unanime consenso della massa di fruitori, lo uniforma a quel “non pensiero” che, per tornare a Kierkegaard, si manifesta nell’abuso incontrollato di libertà di parola che non deve rigorosamente comunicare nulla se non l’assenza della domanda. A questo punto il “cliente social” si ritrova all’interno di un gioco che non ha determinato e del quale è semplicemente tenuto a conoscere il come funziona senza mai interrogarsi sul perché vi partecipi. Il livello successivo, che premia l’inconsapevole concorrente, è una gratificazione che è sufficiente per motivare la persistenza del “cliente” nell’universo virtuale e la sua ferma volontà di procedere così da potersi sentire autodeterminato. Un cliente mansueto, che non penserà mai di sovvertire le regole non scritte di un gioco che è convinto di aver determinato: nessuno infrange regole che crede di aver scelto e generato.

Come scrive Erich Fromm, “L’uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni comportano rischi”. Una volta entrato nel gioco, infatti, il “cliente” deve e può operare delle scelte, quelle che gli consentono di accedere a un livello superiore, pleonastico precisare che il gioco non è uno in particolare, ma il sistema stesso all’interno del quale ognuno può scegliere se cimentarsi con Godzilla o con l’incremento dei followers, l’importante è che permanga nel gioco e desideri ardentemente ascendere al “livello superiore”. Ciò che davvero viene a mancare sono la reale possibilità di scelta, la conseguente assunzione di responsabilità, la possibilità di imparare a condurre l’unico gioco davvero importante, quello della vita, quello nel quale non modifichi le situazioni con un clic, dove non puoi ricominciare ogni volta che vai a sbattere contro un “game over”. All’interno del gioco il “cliente” si sente sicuro, abitato dalla certezza del controllo, non capisce che il controllo è reale solo nel momento in cui coincide con un controllo superiore che è quello esercitato dal gioco su di lui. In fondo è un vecchio schema, quello delle religioni, degli stati, dei mercati, il meccanismo del controllo esercitato dal Potere sui sudditi. Ma oggi il tutto è molto più sottile, il “cliente paga per essere suddito e sentirsi libero”, un paradosso estremamente efficace, già, poiché pagando si sente libero di scegliere e attribuisce a quanto acquistato il valore proporzionale al prezzo che paga, al sistema basterà alzare progressivamente le richieste così da garantirsi una crescente moltitudine di “clienti” ansiosi di pagare e sottomettersi felici. L’assurda spirale convincerà il “cliente” di avere bisogni originali determinati dal gioco, questi vorrà soddisfarli identificandosi con la logica del gioco fino a trasformarsi nel lubrificante degli ingranaggi dello stesso.

Parafrasando un antico slogan, “Fantasia al potere”, mi sembra che il potere abbia dimostrato di possedere molta fantasia, è riuscito a concepire un gioco che più imprigiona più ingenera consapevolezza di libertà e, tornando a Kierkegaard, la più alta forma di libertà che avverte il “cliente” è quella di pensiero. I fruitori compulsivi di social sono quelli che lo scrittore ceco Jiří Žáček definiva “sognatori senza immaginazione” e individuava come “pericolosi”: pericolosi immediatamente per se stessi e poi per chiunque. Sono quelli che hanno deciso che una certa informazione è libera e un’altra manipolata, quelli che si confermano nelle proprie verità selezionando a priori e senza costruirsi un senso critico che ha bisogno del coraggio di dubitare e della fatica dello studio, quelli che “se non sei contro allora sei pro” e non ammettono altre posizioni, quelli che semplificano fino alla banalizzazione e comunque sono certi di possedere una vista che supera le “semplici apparenze” oggetto della visione degli “altri”, quelli che devono classificarti collocandoti in una fazione e sono destabilizzati se non sei circoscrivibile, quelli che si dichiarano estranei al sistema celebrandone uno alternativo ma speculare. Ma è possibile davvero liberarsi da gabbie che non hanno peso, che non occupano spazio, che non rilasciano odore? Non lo so, ricordo una affermazione di Charles Bukowski. “L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando le sei vicino”; forse una volta, prima dei social, oggi ho la sensazione che la libertà spaventi, come afferma l’amico Gershom Freeman: “”Desideriamo controllare tutto ciò di cui abbiamo paura e la cosa che ci spaventa di più è la libertà”.

Perché l’uomo è tanto ossessionato dall’urgenza di controllo? Credo perché va costruendosi come un essere fragile che non ha il coraggio di accettare ciò che non soggiace al suo sguardo che pretende essere onnicomprensivo. Secondo Giordano Bruno “L’uomo non ha limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo” ma sappiamo bene come gli uomini ai quali si rivolgeva celebrandoli in quel modo abbiano considerato il suo peana come una minaccia fino a sacrificarlo sul rogo. Sembra non sia cambiato nulla, anzi, la de-istituzionalizzazione del potere, la sua virtualizzazione, ha contribuito ad abbassare progressivamente il livello delle aspettative da sé per ogni fruitore, ha consentito una massificazione sempre più avvilita e avvilente, ha generato una moltitudine di “clienti” soggetti a regole delle quali non hanno consapevolezza ma senza le quali non potrebbero vivere. Mi torna alla mente una strofa di una canzone di Dalla: “Sotto questo cielo di ferro e di gesso l’uomo riesce ad amare lo stesso e ama davvero. Questo è il mistero”, condivido la sua ottimistica considerazione; il grande mistero è che in qualche modo anche nelle generazioni virtuali qualcosa sopravvive, quella scintilla di follia che può conservare l’anelito alla libertà, la stessa che viene confusa per disordine comportamentale, per abuso di sostanze, per violenza a ogni costo, per povertà intellettuale, ma permane, non può morire perché è l’essenza stessa dell’uomo, certo fatica a risplendere così confinata in antri sempre meno percorsi, ma ancora è lì, in attesa. “È quando la notte è più buia che meglio si vedono le stelle”, certo, bisogna ricominciare a sollevare gli occhi al cielo, ma non per proiettarvi verità incontrovertibili alle quali soggiacere, bensì per riconoscerci capaci al volo in tanta bellezza, con le ali del dubbio e del coraggio, lungo un’iperbole di libertà, lasciando il Potere laggiù a sperare frustrato che si torni ad accontentarci di camminare.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli