Pontelungo, Zanardini pungente e fatalista: “Campo indecente, ma forse è giusto così”

Il Pontelungo con una vittoria sul campo del Millesimo avrebbe celebrato la vittoria del campionato. Così non è stato, complice una formazione giallorossa determinata a chiudere bene la stagione davanti al proprio pubblico. Una partita che si era messa male, visto che al minuto 35 i padroni di casa si sono portati in vantaggio con Torra. A undici minuti dallo scadere, la rete di Nardi, subentrato, ha al contempo evitato la sconfitta e dato una seconda chance agli amaranto: per la vittoria finale sarà spareggio con il Camporosso, oggi vincitore 2 a 1 contro l’Oneglia.

“Sapevamo che saremmo venuti su un campo indecente per il gioco del calcio. Lo è anche per gli avversari, però chi si difende è avvantaggiato. Giocheremo questo spareggio, alla fine forse è giusto così”, commenta l’allenatore.

“Il Millesimo ha sempre giocato con palle sulla punta per la spizzata. Adesso dobbiamo raccogliere le forze e disputare lo spareggio. Sarà di quelle partite che si preparano da sole. Ci faremo trovare pronti per lo spareggio. Vero Sfinjari ha sbagliato qualcosa ma ci ha portato fino qua. Può capitare di sbagliare qualcosa ma guardiamo avanti”, ha concluso l’allenatore amaranto.