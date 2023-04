Polizia locale di Carcare, un lettore: “Colpire per educare o educare per non colpire?”

A seguito dell’ultimo articolo pubblicato relativo alle lamentele delle forze di polizia municipale verso l’azione dei “leoni da tastiera ” che lamentano la troppa incisività delle azioni di controllo, sono d’accordo sul fatto che le leggi vigenti vadano rispettate ma sono anche dell idea che una certa elasticità di applicazione rappresenti il modo per avvicinare la popolazione al Corpo, non tutti i reati pesano allo stesso modo e non tutte le sanzioni hanno pari valenza, un velox nascosto dietro un bidone non ha alcuna valenza educativa, una strada con corretta segnalazione dei dispositivi e la visibilità degli stessi modifica gli atteggiamenti.

Dobbiamo capire se si vuole colpire per educare o educare per non colpire, quando prestai il servizio di leva, i soldati graduati più avveduti dialogavano con le reclute, io tra quelli, gli altri, quelli che reputavano il grado sulla spalla un lasciapassare per sentirsi forti, punivano senza fine educativo, pertanto, fermo restando che le forze dell’ordine vanno rispettate, è anche vero che le forze dell’ordine devono essere autorevoli prima che autoritarie, solo in questo modo verranno apprezzate e sentite come un supporto, tutti noi abbiamo, in qualche misura, un grado da far valere, ma da qui a diventare grandi uomini passa il mare…

Per quanto concerne i futuri sindaci, penso che più che alimentare polemiche da una parte o dall’altra, possano rendere servizio utile al paese camminando per lo stesso, capiranno l’attuale condizione in cui versa e sicuramente saranno in grado di valutare le azioni future necessarie, Carcare è stata a lungo una perla della Valle, speriamo che i tempi andati possano tornare, altrimenti sarà sempre più incentivante la fuga verso il bello, il pulito, il colto ed il sereno….lontano.

Una nota ancora relativamente all’operato delle forze dell’ordine e del Comune, sarebbe opportuno che luoghi un tempo ameni come Via Castellani, ritrovassero dignità e piacevolezza, alla sera la movida incontrollata sta rendendo la vita impossibile ai residenti e le segnalazioni che il Comune raccomanda a gran voce rimangono inesorabilmente lettera morta,…puri esercizi di stile.

Luca Caviglia