Polizia di Stato: raddoppiati i controlli, 92 arresti e 450 denunce

Savona. La Polizia ha festeggiato i propri 171 anni con una celebrazione alla fortezza del Priamar di Savona e nel corso della giornata sono stati resi noti i dati operativi dei vari reparti nel corso del 2022.

Grande attenzione nell’ambito dell’Ordine e Sicurezza Pubblica: nel corso del 2022 state disposte 1285 ordinanze di gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica relativi le pubbliche manifestazioni sportive, turistiche, religiose e culturali, che hanno registrato un considerevole aumento rispetto all’anno precedente, considerato il periodo di uscita dalle restrizioni Covid.

Per contrastare i fenomeni criminosi più diffusi come lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e l’immigrazione clandestina, sono stati disposti 114 (66 su Savona e 48 si Alassio-Albenga-Laigueglia – Andora) servizi straordinari a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che hanno impegnato sia le forze territoriali che gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine ed in alcune occasioni hanno visto il contributo degli specialisti della Polizia Amministrativa. Al fine di prevenire l’illegalità e contrastare eventuali fenomeni criminosi, sulla base delle disposizioni prese nel corso della Riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1 marzo 2022 che si è svolta presso la locale Prefettura – U.T.G., a seguito di episodi di “mala movida” registrati nella zona della Vecchia Darsena, sono stati disposti 67 servizi straordinari, finalizzati al prevenzione ed al controllo nelle zone cittadine a maggiore connotazione commerciale e dove sono presenti locali di ritrovo e di aggregazione soprattutto di giovani, in particolare nei fine settimana. In numerose occasioni ai servizi “movida” ha partecipato anche la Polizia Stradale. Analogamente, per il territorio di Alassio – Albenga, sono stati disposti 62 servizi straordinari di prevenzione contro la “mala movida” ed in particolare nell’estate 2022.

L’attività di controllo del territorio, che vede in prima linea le Volanti della Questura e del Commissariato di Alassio, nel 2022 è stata caratterizzata dal controllo di oltre 60.000 persone e 21.000 veicoli, dato aggiornato con i servizi di prevenzione svolti dalla Polizia di Stato nella provincia di Savona con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine e delle Specialità. Rispetto all’anno precedente i numeri sono addirittura triplicati. In tutto il periodo sono stati garantiti i servizi di controllo del territorio, caratterizzati anche dalla vigilanza agli obiettivi ritenuti a rischio (quali sedi istituzionali, religiose, culturali, partiti e movimenti politici ecc.), oltre a mirati servizi in zone particolarmente sensibili sia del capoluogo che della provincia, volti al contrasto di particolari fenomeni criminali, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’anno, solo a cura della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio, sono state 92 le persone tratte in arresto, oltre 450 quelle denunciate ed oltre 246 chilogrammi il quantitativo di stupefacente sequestrato.

La Divisione Anticrimine ha ottenuto ottimi risultati nel contrasto alla criminalità. Particolare impulso è stato dato all’applicazione delle “misure di prevenzione”. Sono stati emessi, nel corso dell’anno, 30 Fogli di via Obbligatori (erano 9 nel 2021), 43 avvisi orali (erano 11 nel 2021), 26 ammonimenti del Questore per atti persecutori (nel 2021 erano 11) e 31 ammonimenti del Questore per violenza domestica (0 nel periodo precedente), strumenti, questi ultimi, particolarmente importanti ed efficaci nel contrasto alla violenza di genere. Sono inoltre stati irrogati 14 D.A.SPO. (nel 2021 erano 2), nell’ambito della tutela dello svolgimento delle manifestazioni sportive e 16 DACUR a tutela del decoro urbano (nel 2021, 1).

Per quanto attiene la Polizia Amministrativa e della Sicurezza, l’attività svolta nell’ultimo anno dagli Uffici della Questura e del Commissariato vede oltre 10500 passaporti rilasciati e circa 1500 licenze di porto d’arma rilasciate o rinnovate. La Divisione P.A.S. ha eseguito 71 controlli esterni che hanno avuto ad oggetto la verifica del rispetto della normativa vigente con riferimento agli esercizi commerciali sul territorio della provincia, che in 18 occasioni ha portato all’emissione di un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 TULPS.

L’Ufficio Immigrazione, articolazione cruciale per una provincia in cui insistono due scali marittimi con utenza internazionale, monitora ininterrottamente la regolarità degli stranieri presenti sul territorio. Gli uffici di Questura e Commissariato, nell’anno appena concluso, hanno acquisito più di 12.600 pratiche relative al soggiorno di stranieri sul territorio. A fronte del conflitto russo-ucraino si è registrato un raddoppio delle richieste di asilo ricevute rispetto all’anno precedente. Con particolare riferimento al numero dei provvedimenti prefettizi di espulsione emessi nel 2022, questi ammontano a 58; sono invece 77 gli ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale.

La Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto ai reati riguardanti il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione clandestina, reati contro la persona ed il patrimonio ed alla tutela delle fasce deboli che costituiscono lo scopo dell’attività info-investigativa svolta, chiude l’anno con un bilancio estremamente positivo.

Operazioni contro la Criminalità organizzata. Nel mese di luglio 2022 una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Genova ha portato all’arresto di un 50enne originario della Calabria. L’uomo, sfruttando la sua fama criminale ed appartenenza ad una famiglia contigua alla ‘ndrangheta, aveva influenzato l’esito di una procedura immobiliare utilizzando “metodi mafiosi”. Le ulteriori indagini della Squadra Mobile hanno permesso, al PM titolare dell’indagine, di iscrivere nel registro degli indagati anche il fratello, per i medesimi reati, ed in data 30 agosto 2022 il Magistrato di Sorveglianza di Genova ne ha disposto la custodia in carcere.

Alcuni episodi salienti nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: Nel febbraio 2022 sequestro di oltre 240 kg di cocaina al porto di Vado Ligure. Il sequestro si inserisce in una più ampia operazione, coordinata dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo, che ha permesso, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Bologna, ai poliziotti di Bologna, Pisa, Vicenza e Savona, di eseguire in totale 21 misure cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per ingente quantità di sostanze stupefacenti e riciclaggio. Nel complesso l’attività di indagine ha dunque permesso di sottoporre a sequestro complessivi 745 kg di cocaina e la somma contante di oltre 335.000 euro. Il valore economico della cocaina sequestrata è quantificabile in 61 milioni di euro al dettaglio. All’inizio di luglio sono state arrestate cinque persone di età comprese fra i trentanove ed i sessant’anni, per spaccio di droga. L’operazione ha consentito il sequestro di un ingente quantitativo di oltre cinque chili e mezzo di droga, fra marijuana, eroina e cocaina. L’operazione ha consentito di smantellare una rete di spaccio ben collaudata che operava tra i palazzi delle Ammiraglie e delle Fornaci.

Nell’ambito dell’attività a tutela della sfera sessuale dei minori, dei maltrattamenti e dei reati contro la persona. Nel mese di settembre, la Squadra Mobile, i collaborazione con il Commissariato P.S. di Alassio, al termine di una articolata attività d’indagine, ha dato esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Savona nei confronti di due cittadini italiani entrambi dipendenti di una discoteca del ponente ligure. Il provvedimento è stato adottato in relazione al reato, in concorso tra loro, di violenza sessuale aggravata, in danno di una giovane donna, risalente alla fine di luglio, accaduto nelle immediate vicinanze della discoteca. L’articolata attività investigativa, svolta mediante accurati sopralluoghi e mirati servizi, ha consentito di riscontrare gli orari e i luoghi dell’abuso e le posizioni rivestite dagli autori del grave reato, i quali, approfittando dello stato di alterazione derivante dall’assunzione di alcool e stupefacenti, di una giovane cliente della discoteca, dopo averla fatta uscire dal locale, ne avevano abusato. A metà ottobre 2022, congiuntamente alla Polizia di Frontiera Marittima di Savona, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un marittimo, di trent’anni, per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna ventinovenne, commesso in acque internazionali a bordo della nave sulla quale erano imbarcati come membri dell’equipaggio. All’inizio di novembre 2022, in Savona, la Squadra Mobile, a seguito di un’accurata attività di indagine, ha denunciato un sessantenne, per il reato di interferenze illecite nella vita privata. A seguito della segnalazione, da parte della Direzione del Campus universitario di Savona, del rinvenimento sotto il lavabo in un bagno riservato alle donne, di una microcamera, puntata in direzione del bagno, che dopo essere stata scoperta da uno studente, che l’aveva anche fotografata, era misteriosamente scomparsa. Le indagini tempestive, hanno consentito di indentificare l’uomo, dipendente di una ditta operante presso il Campus universitario, quale autore del fatto e di sequestrare presso il suo domicilio, una micro-camera corrispondente a quella fotografata dallo studente universitario, nonché nr. 4 computer, un telefono cellulare e vari hard disk rimovibili. La Vigilia di Natale, a seguito di un’aggressione a tre persone, avvenuta nel centro di Savona, la Squadra Mobile ne ha individuato gli autori. Un venticinquenne, poi colpito da ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ed un minorenne, denunciato per tentato omicidio. Il giovane infatti aveva aggredito un trentaduenne, con un’arma da taglio, procurandogli delle ferite che lo avevano costretto al ricovero in prognosi riservata.

Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio. All’inizio di aprile 2022, la Squadra Mobile , in provincia di Torino ha rintracciato ed arrestato una sessantenne, residente nel citato comune piemontese, con precedenti per reati contro il patrimonio, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Savona per il reato di furto in abitazione aggravato ai danni di una novantenne, qui residente, fingendo di essere un esattore delle tasse, approfittando dell’età avanzata della vittima e cagionandole un danno patrimoniale di rilevante entità. L’indagine ha permesso di rinvenire e sequestrare numerosi oggetti preziosi, alcuni sottratti a Savona tra cui un orologio marca Rolex Date Just, nonché carte di credito prepagate, telefoni cellulari ed altro materiale in ordine al quale sono in corso accertamenti per appurarne la provenienza. A fine maggio 2022, la Squadra Mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un sessantenne, per i reati di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate in concorso ai danni di donna ultraottantenne, residente a Savona. L’uomo, pluripregiudicato per reati analoghi, il 18 aprile, con una complice, aveva seguito l’anziana donna dopo che la stessa era uscita dal supermercato, per poi strapparle una catenina d’oro dal collo spingendola a terra per poi darsi alla fuga. Le indagini hanno consentito di recuperare e restituire la refurtiva. La complice, successivamente individuata, è stata denunciata per lo stesso reato. Nel pomeriggio del ventisette dicembre, a Savona, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di un ventisettenne originario del Mali, per i reati di rapina e furto con strappo. Nel corso di uno specifico servizio, era stato individuato e controllato in Piazza del Popolo. I successivi accertamenti hanno permesso di collegarlo a due rapine e ad un furto con strappo, commesse in centro a Savona poco prima di Natale.

Nell’ambito del fenomeno della criminalità straniera – immigrazione clandestina – sfruttamento della prostituzione. Nei mesi di aprile e novembre 2022 la Squadra Mobile ha dato esecuzione a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, nei confronti 3 cittadini italiani e di una cittadina italo-brasiliana. Le indagini, svolte in collaborazione con la Polizia Locale di Savona, hanno consentito di disvelare un sodalizio criminale dedito all’ottenimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, mediante produzione di atti anagrafici falsi, fittizi domicili e indicazioni false di avi italiani. Il sodalizio criminale operava nei territori della provincia di Savona e Cuneo. L’indagine ha preso le mosse dalla segnalazione di un Console italiano operante in Brasile giunta a questa Squadra Mobile, che indicava un flusso consistente di domande di cittadinanza italiana in provincia di Savona, con riferimento a cittadini brasiliani, individuando come intermediario delle varie pratiche una donna italo-brasiliana residente in questo capoluogo. Le indagini, svolte anche con l’ausilio di attività tecniche, hanno consentito di ricostruire il modus operandi della donna che si avvaleva della collaborazione di 3 cittadini italiani, tra cui un dipendente comunale, che tramite falsi certificati anagrafici e falsi strumenti di autenticazione e sigilli di Stato, sia italiano che brasiliano, traeva in inganno gli ufficiali di anagrafe di vari Comuni. Le falsificazioni avvenivano dietro la corresponsione di consistenti somme di danaro, dai 10.000 ai 12.000 euro, consentiva a cittadini brasiliani di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana e di conseguenza il passaporto italiano, con possibilità pertanto di poter liberamente circolare nel territorio dell’Unione Europea. A fine ottobre 2022, a Savona, la Squadra Mobile, all’esito di un’articolata attività di indagine, ha arrestato una quarantasettenne, cittadina cinese, per sfruttamento della prostituzione. L’attività investigativa ha consentito di ricostruire molteplici episodi di prostituzione all’interno del centro massaggi sito in Savona, dove numerosi clienti venivano accolti dalla titolare dell’esercizio, che riscuoteva in anticipo il denaro a seconda del tipo di prestazione sessuale concordata, per avviarli successivamente verso le camere dove avveniva la consumazione, con giovani cittadine cinesi. Durante l’esecuzione del decreto di perquisizione locale e personale delegato dall’A.G., la maitresse è stata arrestata, sorpresa nell’atto di far prostituire due connazionali nelle stanze del centro massaggi e all’interno dell’esercizio, sono stati sequestrati circa 25.000,00 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Principali iniziative nel corso del 2022:

– progetto-concorso denominato “Pretendiamo Legalità”

Progetto nazionale della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, realizzato per l’a.s. 2021/2022 e anche per l’a.s. 2022/2023, rivolto agli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di promuovere la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole.

– distribuzione gratuita di un’agenda scolastica denominata “Il mio diario”

Nell’ambito di un più ampio progetto nazionale di Educazione alla Legalità, per l’anno scolastico 2022/2023, la Polizia di Stato ha realizzato un’iniziativa rivolta agli alunni che frequenteranno le classi 4^ della scuola primaria.

L’iniziativa consiste nella consegna di un Diario della Polizia di Stato che accompagnerà gli studenti durante tutto l’anno scolastico e che suggerirà spunti di riflessione e momenti di approfondimento da condividere con genitori e docenti sui temi della legalità. Il diario è stato consegnato agli studenti delle classi che frequenteranno la classe 4^ della scuola primaria, anche nel corso di incontri con gli studenti sui temi della legalità e del rispetto.

– Ulivo in ricordo del Questore Palatucci ed incontro con gli studenti della scuola “Santuario”

nella mattina di giovedì 10 febbraio 2022, nel giardino della Scuola Primaria sita in località Santuario a Savona nel corso di una breve cerimonia a cui hanno preso parte tutti i bambini della scuola, è stato piantato un albero d’ulivo, con l’apposizione di una targa, in memoria del Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, l’ulivo è stato quindi “affidato” alle cure degli studenti.

– La mattina del 25 febbraio 2022, presso l’ingresso della Palazzina Nord della Questura di Savona, alla presenza del Sig. Prefetto e delle più alte Autorità della Provincia, è stata scoperta la targa di intitolazione della Palazzina al Brigadiere Antonio Vitaliano, in servizio a Savona nel periodo bellico e deportato nel campo di concentramento di Flossemburg (D), dove è deceduto il 5 novembre 1944.

– Incontri con le scuole su richiesta degli Istituti Scolastici

Nel corso dell’anno scolastico il personale dell’URP ha effettuato diversi incontri con gli studenti di tutte le età, sulla base di richieste specifiche che sono pervenute dai Dirigenti scolastici degli istituti della provincia. Tali incontri hanno riguardato problematiche di volta in volta segnalate dalle scuole (stupefacenti, gioco d’azzardo, bullismo ecc) o sui temi più generali quali l’educazione alla legalità, le funzioni della Polizia di Stato ecc. affrontati con gli studenti più piccoli, nelle scuole elementari.

– We Run For Women evento svoltosi in Pietra Ligure il 19 e 20 novembre 2022. Nella prima giornata si è tenuto il convegno della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere ed i femminicidi alla presenza del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Prefetto Francesco Messina, nel corso del quale è stato presentato – in anteprima nazionale – l’opuscolo “Questo non è amore 2022”. Il giorno seguente vi è stato l’evento sportivo della gara podistica di 10 km competitiva e non (attraverso i comuni di Pietra Ligure e Borgio Verezzi), e della 3 km non competitiva organizzate in collaborazione con l’ASD “RunRivieraRun”. Durante le due giornate la piazza San Nicolò di Pietra Ligure ha ospitato il “village” composto da vari stand della Polizia di Stato e delle associazioni che operano nell’ambito del contrasto alla violenza di genere.