Pnrr, i progetti del Comune di Albenga che hanno ottenuto il finanziamento

Albenga. Esiste un oggetto sconosciuto ai più, ma al centro di un serrato dibattito della politica nazionale: il Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Stiamo parlando del piano introdotto dall’Unione Europea per risanare le perdite causate dalla pandemia, soldi in parte a fondo perduto, ma in maggioranza a debito.

Nella richiesta dei fondi europei sono coinvolti i Comuni e con le Regioni tagliate fuori, non senza polemiche, dalla progettazione e proposta dei progetti. E, da nord a sud, è tutto un fiorire di progetti, dai più strani come quello di un bocciodromo a quelli che potrebbero dare invece risposte ad un territorio e creare crescita e sviluppo.

Da un sondaggio di Demopolis, risulta che appena il 6% dei cittadini sondati saprebbe indicare oggi un progetto finanziato con i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza nell’area in cui vive. Il 94%, quindi ben più di 9 italiani su 10, “non ha alcuna idea di quali siano i progetti previsti dal Pnrr per il proprio territorio”.

IVG ha chiesto al sindaco del comune di Albenga Riccardo Tomatis quali sono i progetti proposti e accettati che saranno finanziati dal Pnrr e poi realizzati. Ed il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Consapevoli dell’importanza di non lasciarsi scappare alcuna occasione, abbiamo sempre investito nella progettazione, sia autonomamente che attraverso l’affidamento di incarichi a progettisti esterni. Grazie a questo siamo riusciti ad ottenere importanti finanziamenti anche attraverso i fondi PNRR. La nostra intenzione è quella di continuare in questa direzione. Ringrazio gli uffici per la costante collaborazione e il grande lavoro che pongono in essere quotidianamente”.

Vediamoli nel dettaglio: asilo nido comunale R. di Ferro con 1 milione 430 mila euro per l’adeguamento antisismico e antincendio con interventi che prevedono anche l’efficientamento energetico dell’edificio grazie alla realizzazione di un cappotto termico, l’installazione dei pannelli solari e la sostituzione di tutti i serramenti. I lavori inizieranno la prossima estate e avranno durata di un anno. E poi la pista ciclabile con un finanziamento di 600 mila euro, collegherà il centro cittadino alle frazioni di Leca e Bastia. Un progetto di rigenerazione urbana volta a ridurre situazioni di degrado quello di Via Carloforte con 455.943 euro per la progettazione. Altro progetto Piani urbani integrati per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura per 4 milioni di euro. Tali risorse saranno utilizzate per il recupero di immobili comunali fatiscenti (tra questi l’ipotesi di Casa Cichero che diventerà vero e proprio Polo Sociale) in alcuni casi utilizzati come abitazione e per il contrasto al sovraffollamento di alloggi sia nel centro città che nella piana. Alti progetti sono invece rivolti al sociale come il sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità di famiglie e bambini (progetto Pippi) con 211.000 euro, un progetto che ha come finalità quella di supportare le famiglie a rischio ed evitare l’istituzionalizzazione di minori. Inoltre Stazione di Posta per 545.000 euro. Questo progetto prevede il recupero di un immobile comunale. E poi percorsi di autonomia per persone con disabilità 476. 600 euro. Il progetto prevede la realizzazione di tre appartamenti che ospiteranno 8 persone con disabilità favorendo così il raggiungimento dell’autonomia.

Progetti “cittadino informato e cittadino attivo” 280.932 euro. Con questi fondi si provvederà alla ristrutturazione completa del sito istituzionale del Comune di Albenga per renderlo più semplice, facilmente consultabile e moderno. Inoltre per la parte del progetto denominata “cittadino attivo” saranno inseriti servizi interattivi all’interno del sito istituzionale in modo che gli utenti potranno accedere on line ad alcuni servizi. Altri 14.000 euro saranno destinati per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme dell’identità digitale per poter accedere ad alcuni servizi comunali attraverso Spid, Cie o Cns.