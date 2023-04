Più Cairo contro il sindaco: “Sintetico al Brin e illuminazione del campo da baseball, al momento solo promesse elettorali”

Cairo Montenotte. Manto in erba sintetica allo stadio Cesare Brin, nuovo impianto di illuminazione per il campo da baseball e installazione di una caldaia a biomassa nel Palazzetto dello sport: sono questi i temi al centro delle due interrogazioni depositate ieri (13 aprile) dal gruppo di minoranza “Più Cairo”. “Tutti interventi che il sindaco Lambertini aveva promesso in campagna elettorale, ma al momento non sono stati realizzati”.

L’opposizione, dunque, chiede delucidazioni in merito, come già accaduto nei mesi passati.

“Nel Consiglio comunale del 30 novembre 2021 – ricordano i consiglieri Fulvio Briano, Alberto Poggio e Renzo Berretta – era stata deliberata la contrazione di due mutui: uno di 780mila euro per la sostituzione del manto in erba naturale del campo del Cesare Brin con un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione (per cui il 12 novembre 2021 era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica); e uno di 285mila euro per finanziare la realizzazione di un impianto di illuminazione del campo da baseball in modo da renderlo utilizzabile anche nelle ore serali e notturne (in questo caso il termine per la progettazione definitiva scadeva l’11 ottobre 2022 e nel mese di novembre 2022 si sarebbe dovuto procedere alla stipula del mutuo)”.

Da Più Cairo poi aggiungono: “Era stato conferito mandato al Settore Finanziario per la messa in atto degli adempimenti necessari per la formalizzazione di questi due mutui, ma il 26 aprile 2022, in seguito a formale richiesta del consigliere Alberto Poggio in merito allo stato di avanzamento delle pratiche, il responsabile dell’Area Finanziaria aveva risposto che ‘l’avvio delle pratiche per la formalizzazione dei mutui presuppone l’adozione degli elaborati progettuali in fase di predisposizione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune’. Il 3 agosto scorso, poi, il nostro gruppo ha presentato un’interrogazione per sapere quali fossero gli incarichi progettuali conferiti per la progettazione dei due interventi e quali fossero le tempistiche. Richiesta che abbiamo nuovamente presentato nel dicembre scorso. In quell’occasione il sindaco Lambertini ha risposto affermando che ‘in considerazione del rilevante aumento dei costi (quasi il doppio), sarebbe servita una considerazione approfondita sulla possibilità di posticipare il nuovo impianto di illuminazione del campo da baseball’. In merito al Cesare Brin, invece, il primo cittadino aveva sottolineato che non era ancora stato predisposto il successivo livello di progettazione”.

“Oggi – spiegano da Più Cairo – chiediamo quindi se ci sono delle novità. È stata posta in essere la annunciata ‘considerazione approfondita’ per il campo da baseball? E per il Brin il successivo livello di progettazione annunciato? Quali sono i tempi di conclusione di tale iter ed entro quanto verrà appaltata (e conseguentemente realizzata) tale promessa elettorale?”.

Domande che riguardano anche l’installazione di una caldaia a biomassa nel palazzetto dello sport, “un progetto – evidenziano dall’opposizione – fermo da due anni nonostante annunciato in campagna elettorale a giugno”. “Anche in questo caso – proseguono – era già stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo (nel dicembre 2020) e l’intervento era stato inserito nella programmazione triennale e più precisamente in quella relativa all’anno 2022. Secondo una prima stima, sarebbe dovuto costare 180mila euro (circa 170mila finanziati dal Gal Valli Savonesi e 10mila dal Comune), ma poi, a causa delle mutate condizioni economiche, i costi totali di appalto sono saliti a 230mila euro. Il 2022 è terminato, ma ancora nulla è stato fatto”, concludono Briano, Poggio e Berretta.