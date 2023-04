Pietra Ligure. Il nuovo tratto della passeggiata di corso Italia e del levante pietrese prende forma e per la parte lato mare sarà già fruibile per l’imminente stagione estiva. La conferma dal sindaco Luigi De Vincenzi e dall’assessore comunale ai lavori pubblici Francesco Amandola, che hanno svolto un sopralluogo nell’area del cantiere.

Si tratta di circa un km di passeggiata, con pavimentazione e arredi urbani nuovi, illuminazione pubblica a led, che garantisce massima accessibilità al litorale pietrese e agli stabilimenti balneari. L’opera, dal costo di 2,1 mln di euro, in gran parte finanziata con risorse ministeriali e per 500mila euro dal Comune, rientra nel pacchetto di interventi di riqualificazione su aree urbane degradate.

E come evidenziato dai due amministratori “sarà una passeggiata e un litorale pienamente accessibile per i diversamente abili, anche in funzione della spiaggia libera attrezzata presente nella zona interessata dai lavori”.

Nell’ambito del progetto complessivo sarà riqualificato l’intero tratto, nelle porzioni da ambo i lati, dal Maremola fino alla nuova passeggiata di levante, completando così il restyling urbanistico di tutto il fronte mare.

Infine, all’altezza della spiaggia-ristorante “Wave”, inoltre, sarà realizzata una nuova struttura con funzioni di IAT, con la gestione che sarà affidata tramite una procedura di gara con l’obiettivo di coinvolgere associazioni di categoria e operatori locali del turismo.

In relazione alle esigenze dettata dalla stagione turistica, l’intervento è stato ideato per singoli lotti funzionali e secondo il cronoprogramma dell’opera, il progetto sarà completato in via definitiva a fine 2023.

“Siamo molto soddisfatti di questo intervento di riqualificazione indispensabile per una zona molto importante dal punto di vista turistico, che avrà un nuovo look e una ottima funzionalità per le attività balneari – ha evidenziato il sindaco De Vincenzi -. Soddisfazione è stata espressa dagli stessi operatori turistici per un’opera necessaria e che completa un restyling complessivo di tutta la passeggiata del nostro levante cittadino”.

Gli fa eco lo stesso assessore Amandola: “Come amministrazione comunale, sul fronte delle opere pubbliche, abbiamo attenzionato tutto il territorio cittadino, ora siamo in dirittura d’arrivo per concludere una prima ma significativa parte di questo intervento, con la passeggiata lato mare pronta per la fine del mese di maggio”.

“Da fine settembre-inizio ottobre riprenderemo il cantiere, ultimando i dettagli sul tratto a fianco delle spiagge e avviando un altro step di lavori per il lato monte, con l’obiettivo di completare il tutto entro l’anno” conclude l’assessore pietrese.