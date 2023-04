Pietra Ligure. Una grande euforia, come normale che fosse, ha reso ancora più speciale la seconda parte di domenica pomeriggio per tutto l’ambiente biancoceleste: il Pietra torna in Eccellenza dopo un anno di distanza. E se al triplice fischio c’è stata la festa in campo e sugli spalti, successivamente è continuata per le strade del paese attraverso il classico giro con il “trenino” messo a disposizione del comune.