Pietra Ligure, Carrara: “I cittadini pietresi continuano a pagare la depurazione dell’acqua, un servizio non erogato”

Pietra Ligure. “Sono anni che si sa che la depurazione non viene fatta, pur essendo richiesta in pagamento, e molto cara, nelle bollette domestiche dell’acqua, eppure ‘la casta’ ignora volutamente il problema, come se non esistesse. Niente, al di là, ogni tanto, di roboanti annunci sensazionalistici sugli organi d’informazione, carichi di sacro furore per il fatto che i lavori di allacciamento al depuratore di Borghetto Santo Spirito non sono nemmeno cominciati, annunci che sembrano più portati a dare l’apparenza di aver fatto qualcosa e di subire questa situazione, quindi di propaganda, pur, in realtà, non facendo niente di concreto per venire incontro ai cittadini, non solo tartassati, quanto proprio vessati ed angariati”. Lo ha detto il consigliere comunale di minoranza Mario Carrara.

E Carrara ricorda la mozione presentata sul tema in consiglio comunale: “La discussione verteva sulla mozione avente titolo ‘Chiediamo sia sospeso da subito il pagamento di una tassa per un servizio (la depurazione) posto comnque a carico anche di chi non ne usufruisce. Si valutano azioni di recupero di quanto indebitamente pagato negli anni’. Un titolo con un oggetto ben chiaro, non certo da sottoporre a sforzi di interpretazione o ad essere equivocato. Eppure, il Sindaco, non solo non ha colto l’occasione di dimostrare di stare concretamente (nel senso di fare un atto giuridico concreto) a favore dei suoi cittadini, ma, anzi, ha fatto e detto tutto il possibile per bocciarlo”.

“I cittadini di Pietra Ligure (nonché della Valmaremola) – prosegue Carrara – sarebbero di fatto divisi in due categorie, ma pur dovrebbero pagare la stessa tassa di depurazione per due tipi di trattamento dei liquami, ben diversi tra loro: 1ma categoria) il 30% di Pietra Ligure, come Loano e Borghetto che paga (giustamente) la depurazione “piena” a ciclo biologico completo; 2da categoria) il 70%, di Pietra Ligure, cioè, tutti coloro che risiedono dallo svincolo autostradale fino a Borgio Verezzi e vallata, che sono costretti a pagare lo stesso importo della 1ma categoria ma NON per una depurazione, bensì solo per un “trattamento” dei liquami fatto solo di “lavatura”, tritatura e compattatura, senza che ci sia stata NESSUNA vera depurazione di tipo biologico. E che in questo stesso stato finiscono, infine, in mare. Sono gli stessi liquami che escono dai nostri gabinetti, solo “lavati”, triturati e compattati! Stessi costi per servizi di livelli ben differenti e non omogenei”.

“È una cosa giusta questa? È una cosa equa ed accettabile creare due categorie di cittadini, quelli del 30% con la depurazione e quelli del 70% senza depurazione, per i quali, però, non viene fatta nessuna distinzione nel chiedere gli stessi soldi della depurazione, come se il servizio reso fosse ugualmente per tutti? Tenendo anche conto che è dagli anni ’80 che esiste l’impianto di stacciatura a Pietra Ligure, ma una tassa per la stacciatura non è mai stata chiesta e mai è stata pagata?”

E conclude: “In ogni caso, che la cosa, cioè la depurazione conclamata e richiesta in pagamento nelle bollette, ma non fatta per il 70% degli utenti Pietresi ed il 20% di quelli di Ranzi, nonché il 100% di Borgio Verezzi e della Valmaremola sia “una cosa seria” e non campata in aria è dimostrato anche dalle prove oggettive più semplici ed evidenti, a disposizione di ognuno degli utenti: le proprie bollette domestiche dell’acqua. Può essere vero per il 30% dei suoi utenti, compresi nella fascia di territorio più vicina al confine di Loano, ma così sembra proprio che NON possa esserlo per l’altro 70% di tutto il resto del territorio pietrese, compreso il 20% della frazione Ranzi. Se, quindi, il sistema per avere più soldi dalle bollette, consiste nell’attestazione di un qualsiasi servizio come fosse erogato anche se non fornito, allora nelle bollette potrebbe esser attestata qualsiasi cosa; per fare un esempio paradossale, di fantasia: “servizio di erogazione dell’acqua addizionato con anidride carbonica, per un’acqua leggermente frizzante”, ovviamente non erogata”.