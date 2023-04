Pietra Ligure, aperte le iscrizioni per il centro estivo

Pietra Ligure. Dal 4 al 28 aprile 2023 sono aperte le iscrizioni per il Centro estivo 2023 che, come ogni anno, sarà attivo dal 1 luglio al 31 agosto p.v. e, contestualmente, ai servizi di refezione e trasporto per il prossimo anno scolastico 2023/2024.

Le domande per il Centro estivo, redatte su apposito modulo, potranno essere presentate a mano all’ Ufficio Protocollo (via G. Mazzini n.1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30) o via pec/e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comunepietraligure.it.

La domanda e tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito www.comunepietraligure.it, alla sezione “Speciale Istruzione”, o contattando l’Ufficio Pubblica Istruzione alla e- mail pubblica.istruzione@comunepietraligure.it o telefonicamente, al numero 019 62931750. Per ciò che concerne i criteri di ammissione al Centro estivo, a parità dei requisiti di priorità e di precedenza indicati nel Regolamento dei servizi sociali comunali, consultabile sempre sul sito, varrà il criterio cronologico e, a tal fine, farà fede esclusivamente il numero di protocollo.

Per i servizi di refezione e trasporto occorre presentare domanda esclusivamente online sul Portale Genitori, previa registrazione per chi si iscrive per la prima volta, utilizzando le proprie credenziali per gli utenti già iscritti.

“E’ tradizione consolidata del nostro Comune attivare, a luglio e agosto, il centro estivo. Siamo una realtà essenzialmente turistica e mettere a disposizione delle nostre famiglie un servizio dove possono trovare un’accoglienza qualificata per i propri bambini durante il delicato momento di chiusura delle scuole e, quindi, di criticità nella conciliazione tra i tempi di cura della famiglia e di lavoro, è una priorità che affrontiamo ogni anno con la massima attenzione – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara.

“L’obiettivo principale rimane quello di offrire un aiuto concreto per gestire i figli in piena sicurezza e garantire ai bambini e ai ragazzi un servizio di qualità sotto l’aspetto educativo e ricreativo. L’impegno è sempre massimo per offrire un servizio di eccellenza, con la spiaggia e tutti gli ambienti e gli spazi all’aperto oggetto di un attento lavoro di manutenzione, riordino e pulizia – continuano – Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a mantenere invariate sia la disponibilità del servizio per tutte le famiglie pietresi che le tariffe, malgrado questo sia un periodo caratterizzato da notevoli aumenti e rincari, soprattutto per ciò che concerne l’energia e le materie prime, che necessariamente obbligano ad una più restrittiva ed oculata gestione del bilancio comunale. Come sempre, tutti i giorni ci saranno ci saranno le attività in spiaggia e la balneazione alle quali si aggiungono gli spazi all’aperto del Parco Botanico per una proposta educativa in natura.

“Novità di quest’anno, cui teniamo molto proprio per il desiderio di mettere a disposizione tutti gli strumenti possibili per facilitare la vita alle nostre famiglie non solo durante la stagione estiva, è la possibilità di manifestare interesse, rispondendo al semplice sondaggio incluso nella domanda di iscrizione al campo estivo, in merito al campo invernale che sarà attivato, dopo la sperimentazione dell’anno scorso, durante le vacanze di natale. Da subito ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto e soprattutto per quello che svolgeranno nei prossimi mesi affinché tutti gli “ingranaggi” funzionino al meglio”, concludono De Vincenzi, Pastorino e Carrara.