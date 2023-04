Pietra, Carrara: “A Pietra depurazione al 30%, perchè nella tassa si paga un servizio che non viene fatto?”

Pietra Ligure. “Nella primavera del 2021, era in primo piano la questione della depurazione delle acque, sollevata in particolare dai comuni della Valmaremola per il mancato allaccio delle loro reti fognarie al depuratore di Borghetto Santo Spirito, che effettua il ciclo di depurazione biologica “completo”. Finora ed a tutt’oggi, aprile 2023, la stragrande parte delle fognature di Pietra Ligure, di Borgio Verezzi, di Tovo San Giacomo, di Giustenice e di Magliolo come trattamento subisce soltanto quello primario di stacciatura (triturati e sottoposti ad un procedimento, grosso modo, di lavatura) nel vecchio impianto di Pietra Ligure. La stragrande parte finisce direttamente in mare”. Lo ha detto il consigliere comunale di Pietra Ligure Mario Carrara.

“Ordinariamente – prosegue Carrara – proprio la maggior parte dei reflui di Pietra Ligure e vallata a finire in mare, in quanto ciò che manca è proprio il collegamento col depuratore di Borghetto. Manca perché non c’è. A dover essere ancora realizzato è il collegamento tramite un capiente canale o tubazione che da Pietra dovrebbe attraversare tutta Loano per giungere, infine, a Borghetto. Proprio perché questo indispensabile collegamento non c’è, manca (e la tubazione che c’è nel Ponente è sicuramente insufficiente, tant’è vero che riesce a smaltire solo il 30% del totale dei reflui), i Sindaci di Pietra, Borgio e della Valmaremola avevano conferito l’incarico ad un avvocato per “tutelare i rispettivi Comuni e per acquisire conoscenza sullo stato attuale dei lavori, sulle cause del ritardo e del mancato avvio dei lavori”.

“La realtà è questa – continua – la depurazione non viene fatta per il 70% del territorio di Pietra Ligure e per il 100% di quello dei comuni della Valmaremola. Tutti questi reflui sono solo sottoposti a stacciatura e dopo finiscono in mare. Non basta: posto che i lavori di collegamento al depuratore fossero già in corso o addirittura già finiti, Pietra Ligure e la Valmaremola non potrebbero conferire comunque al medesimo depuratore le loro fognature fintantoché non solo allo stesso depuratore non fossero stati fatti consistenti lavori di adeguamento ed ampliamento della propria capacità recettiva, ma fintantoché quegli stessi lavori di ampliamento non venissero anche sottoposti a collaudo”.

“Perché i cittadini utenti, nel 70% della totalità della popolazione di Pietra Ligure e nel 100% di quella di ciascuno degli altri Comuni: Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Giustenice, Magliolo devono pagare le bollette delle utenze domestiche dell’acqua maggiorate della tassa di depurazione, articolata in svariate “voci”, se la depurazione stessa non viene fatta? Non viene fatta perché non è stato ancora ampliato ed adeguato il depuratore di Borghetto e men che meno, di queste stesse opere ne può esistere nessun “collaudo” ovviamente perché non ne esistono i corrispondenti lavori. Ma, soprattutto, perché non esiste ancora il collegamento fognario tra Pietra Ligure ed il depuratore di Borghetto. Collegamento che potrà attivarsi, secondo il “Protocollo d’intesa” non prima di due o tre anni dall’inizio dei lavori, che non sono nemmeno cominciati”

Conclude: “Perché, quindi, i cittadini, utenti dell’acqua, elemento indispensabile alla vita, cui non si può rinunciare, devono pagare per così tanto tempo una tassa per un servizio di depurazione che non c’è ancora e che, quindi, non viene erogato?”