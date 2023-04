Cisano Sul Neva. Nella suggestiva location del Vivaio Montina si è svolto, in mezzo a piante e fiori, un originale evento che ha attirato un pubblico attento e incuriosito dal possibile legame esistente tra astri e piante.

L’Astrologo Vincenzo Laganà ha illustrato in un suggestivo racconto alcune considerazioni personali appartenenti al mondo meraviglioso degli Astri associando piante e pianeti attraverso le varie caratteristiche di appartenenza. Un vero e proprio viaggio nelle Stelle, esponendo la vera importanza del Tema Natale, più comunemente detto Oroscopo.

“Se restiamo in ascolto possiamo ‘sentire’ le vibrazioni delle piante, – dice Laganà. – Siamo troppo abituati a guardare le cose esterne e non ci soffermiamo ad ascoltare il nostro interiore e viviamo con aspettative da parte degli altri. Ogni pianta ha una caratteristica specifica come la nostra mappa astrologica personale. Possiamo scoprire tante cose, non la fortuna, non il destino”.

“La mappa serve a sciogliere o potenziare le nostre capacità. Saturno ad esempio, che è chiamato il pianeta della morte, é rappresentato ad esempio dai cipressi. Giove pianeta della fortuna che rappresenta le cose belle, il noce e il banano. In natura le piante difficili da gestire come il cuscino di suocera che ha molte spine (scorpione) non è molto amato, ma se la osserviamo è bellissima”, racconta l’astrologo in un viaggio tra i segni zodiacali e l’influenza che i pianeti hanno su noi e la natura.

“Saturno dopo 30 anni è entrato in pesci e dà la possibilità di aprire lo spirito, dall’altro può creare conflitti religiosi. Riusciremo a comprendere meglio chi siamo, dove vogliamo andare, avremo più circospezione in questa fase. A maggio arriverà Giove nel toro e aiuterà l’economia mondiale e ci sarà una ripresa per ognuno. Un pianeta che ci aiuterà a risollevarci, ma Urano chiede però a tutti noi un sacrificio. Plutone entra dopo 120 anni nell’acquario il segno più rivoluzionario e anticonformista, aprirà tutti noi verso mondi nuovi nei prossimi 22 anni, tempo in cui resterà nel segno”.

Piante e fiori associati a segni e pianeti

A conclusione del suo affascinante viaggio all’interno dei segni, l’astrologo ha illustrato in un percorso anche visivo le piante abbinate ad ogni segno zodiacale (QUI l’elenco completo).