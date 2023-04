Piano sanitario, Distilo: “Voterò contro, l’ospedale di Albenga non è stato difeso come doveva”

Albenga. Domani (21 aprile) alle ore 12.00 si terrà il Consiglio Autonomie Locali della Regione Liguria, nel quale si discuterà e si voterà il nuovo piano socio sanitario della Regione Liguria, per poi procedere con l’approvazione da parte del Consiglio regionale. Tra i presenti anche il presidente del consiglio comunale Diego Distilo che annuncia: “Sono onorato di partecipare, ma voterò contro il documento”.

“In quel piano – spiega – è stato ufficialmente declassato il Pronto Soccorso dell’ospedale di Albenga facendolo diventare punto di primo intervento gestito dai medici di medicina generale. Si è arrivati a questo disastro dopo che il sindaco di Albenga ha incontrato l’assessore alla sanità regionale accettando questo depotenziamento del Santa Maria Misericordia e preferendo fare una gita all’isola Gallinara”.

E poi aggiunge: “Io porterò la protesta dei consiglieri comunali di minoranza e di tutta la città di Albenga che non voleva assistere a questo triste spettacolo. Oggi più che mai credo che la sanità e soprattutto il nostro ospedale non sia stato difeso come doveva essere e il problema è solo uno: come fa il sindaco a mettersi contro l’Asl vista la professione che esercita?”, si domanda Distilo, riferendosi al fatto che il primo cittadino è medico di famiglia.

“Mi dispiace molto invece per tutte le persone del comitato ‘Senza pronto soccorso si muore’ che hanno creduto che ad Albenga poteva essere riaperto il Pronto soccorso. ma la politica è mediazione e mi sa tanto che questa volta a pagare questo prezzo sia stata la sanità e la salute dei cittadini”, conclude con amarezza Distilo.