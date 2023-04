Piano regionale infrastrutture, Più Cairo: “Grave l’assenza del potenziamento della ferrovia Savona-Torino”

Cairo Montenotte. Inserire anche il potenziamento della linea ferroviaria Savona –Torino nel piano regionale per le infrastrutture. L’appello arriva dal gruppo di minoranza Più Cairo che, attraverso un’interrogazione, chiede al sindaco e alla giunta di sollecitare la Regione.

Lo scorso 30 marzo, infatti, il presidente Giovanni Toti, insieme all’assessore Giacomo Giampedrone, e il viceministro Edoardo Rixi hanno consegnato al ministero un piano da 10,3 miliardi di euro per chiedere il finanziamento di nuove opere stradali e ferroviarie considerate strategiche per il territorio ligure. Nel savonese si tratta dell’Aurelia Bis, il raddoppio ferroviario e la bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa.

“Come appreso dagli organi di stampa, nelle opere elencante manca il potenziamento della rete ferroviaria Savona –Torino. Tale opera sarebbe indubbiamente utile e servente il nostro territorio valbormidese”, sottolineano da Più Cairo e ricordano: “Tra l’altro era stata votata all’unanimità durante la IV commissione consiliare regionale (seduta del 1 luglio 2019) e la Regione si era impegnata a richiedere le risorse per la sua realizzazione”.

“Già a novembre 2022, il nostro territorio era stato ignorato nel Priimt. L’irrilevanza del distretto savonese all’interno del Piano è assai grave, l’assenza totale del distretto delle Bormide è gravissimo”, evidenziano.

Nell’interrogazione, Più Cairo chiede quindi al sindaco Lambertini se ha intenzione di sollecitare la Regione per inserire anche il potenziamento della linea ferroviaria tra le opere per cui si chiede un finanziamento al ministero. In particolare – scrivono dal gruppo di minoranza – “il tratto più ‘difficile’ ancora a binario unico è quello tra San Giuseppe e Ceva, sarebbe inoltre necessario mettere il secondo binario tra Savona ed Altare e utilizzare nuovo materiale ferroviario veloce ed efficiente”.

Un appello che nei giorni scorsi era arrivato anche dalla Cgil Savona che, tramite il segretario Andrea Pasa, aveva sottolineato: “La Regione Liguria dimentica troppo spesso quando si parla della provincia di Savona di tutte le opere infrastrutturali strategiche e non solo di un pezzo”.