Peste suina, un nuovo caso a Sassello

Liguria. Un nuovo caso di peste suina in Liguria, riscontrato in provincia di Savona, a Sassello.

I positivi sono ora 585, due in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono di uno e portano a 369 le positività totali; in Liguria crescono di uno facendole arrivare a 216.

Il nuovo caso piemontese è stato riscontrato in provincia di Alessandria a Predosa (nuova positività in quel Comune da inizio emergenza).

Con il caso di Predosa diventano 80 i Comuni in cui è stata accertata almeno una positività alla Peste Suina Africana.