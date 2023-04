Peste suina, positività ancora in aumento: nuovo caso Savona

Liguria. Un nuovo caso di peste suina in Liguria, riscontrato ancora a Savona (seconda positività nel comune capoluogo di provincia, che è fuori dalla zona di restrizione II).

I positivi sono ora 373 in Piemonte e 217 in Liguria: in tutto i casi arrivano a quota 590, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte salgono di quattro, in Liguria di un caso, proprio nella città della Torretta.

I dati definitivi delle positività sono quelli riscontrati dal 27 dicembre 2021 al 17 aprile 2023.

I quattro nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: tre a Melazzo (cinque le positività in quel Comune da inizio emergenza) e uno a Grognardo (venti)